ФИФА представила гимн ЧМ при участии легендарного певца Андреа Бочелли

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на официальном сайте гимн предстоящего чемпионата мира, который получил название DNA (в переводе - ДНК).

В работе над композицией приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также американская исполнительница Megan Thee Stallion и южнокорейская певица EJAE.

Впервые песня будет исполнена вживую в ходе церемонии открытия турнира 11 июня в Мехико, где ее споют Бочелли и EJAE. В первом матче мундиаля сыграют сборные Мексики и ЮАР, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.