ФИФА представила гимн ЧМ при участии легендарного певца Андреа Бочелли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гимн предстоящего чемпионата мира по футболу под названием DNA представили ФИФА, в работе над ним участвовали Дэвид Гетта, Андреа Бочелли, Megan Thee Stallion и EJAE.
- Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики, с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на официальном сайте гимн предстоящего чемпионата мира, который получил название DNA (в переводе - ДНК).
В работе над композицией приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также американская исполнительница Megan Thee Stallion и южнокорейская певица EJAE.
Впервые песня будет исполнена вживую в ходе церемонии открытия турнира 11 июня в Мехико, где ее споют Бочелли и EJAE. В первом матче мундиаля сыграют сборные Мексики и ЮАР, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.