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ФИФА представила гимн ЧМ при участии легендарного певца Андреа Бочелли - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
19:00 10.06.2026
ФИФА представила гимн ЧМ при участии легендарного певца Андреа Бочелли

ФИФА представила гимн ЧМ при участии Андреа Бочелли

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИтальянский тенор Андреа Бочелли и дирижёр Карло Бернини (слева) после окончания выступления в рамках международного музыкального фес
Итальянский тенор Андреа Бочелли и дирижёр Карло Бернини (слева) после окончания выступления в рамках международного музыкального фес - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гимн предстоящего чемпионата мира по футболу под названием DNA представили ФИФА, в работе над ним участвовали Дэвид Гетта, Андреа Бочелли, Megan Thee Stallion и EJAE.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики, с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на официальном сайте гимн предстоящего чемпионата мира, который получил название DNA (в переводе - ДНК).
В работе над композицией приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также американская исполнительница Megan Thee Stallion и южнокорейская певица EJAE.
Впервые песня будет исполнена вживую в ходе церемонии открытия турнира 11 июня в Мехико, где ее споют Бочелли и EJAE. В первом матче мундиаля сыграют сборные Мексики и ЮАР, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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