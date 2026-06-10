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"Нежности с Зеленским". Подарок Макрона Киеву вызвал бурную реакцию в Сети - РИА Новости, 10.06.2026
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20:48 10.06.2026

"Нежности с Зеленским". Подарок Макрона Киеву вызвал бурную реакцию в Сети

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro обсуждают планируемое участие украинских военных в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии.
  • Высказывания читателей содержат упреки в адрес президента Макрона и опасения относительно финансового положения страны.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают планируемое участие украинских военных в параде в Париже в честь Дня взятия Бастилии.
"Украинские солдаты маршируют в Париже. Вот это деградация!" — написал один из комментаторов.
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"И снова Украина в центре внимания... И снова столько бесполезных расходов, чтобы выставить напоказ былое великолепие Франции, которая сегодня в огромном долгу, разорена, с бесполезной армией и в плачевном состоянии", — подчеркнул другой.
"Сколько миллионов евро будет стоить последний парад Макрона и его жены Бриджит? Очередные нежности с Зеленским, который уедет с чеком, в то время как у французов уже к 15-му числу не будет денег. Позор этому президенту, который разорил Францию и быстрыми шагами ведет нас к гражданской войне", — высказался третий.
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"14 июля. Национальный праздник Франции? Или Украины?" — поинтересовался еще один из пользователей.
"Мы в стане проигравших. Браво, лидер лузеров, браво. Какой позор. Надеюсь, новый президент отменит этот фарс", — заключили читатели.
Ранее стало известно, что украинские пилоты будут участвовать в торжестве в честь Дня взятия Бастилии — главном французском национальном празднике, который отмечают 14 июля.
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