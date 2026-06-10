"Сколько миллионов евро будет стоить последний парад Макрона и его жены Бриджит? Очередные нежности с Зеленским, который уедет с чеком, в то время как у французов уже к 15-му числу не будет денег. Позор этому президенту, который разорил Францию и быстрыми шагами ведет нас к гражданской войне", — высказался третий.