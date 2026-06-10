Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предупредил о возможном военном конфликте между Парижем и Москвой в случае вступления Украины в Евросоюз.
- По сообщению Politico, стремление Владимира Зеленского ускорить вступление в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз приведет к военному конфликту между Парижем и Москвой, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире CNEWS.
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"Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие", — заявил французский политик.
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Накануне Politico сообщало, что стремление Владимира Зеленского ускорить вступление в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицам.
Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.