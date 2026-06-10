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"Это безумие". Во Франции сделали тревожное заявление о России - РИА Новости, 10.06.2026
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13:02 10.06.2026
"Это безумие". Во Франции сделали тревожное заявление о России

Дюпон-Эньян: Франции придется воевать с Россией, если Украина вступит в ЕС

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предупредил о возможном военном конфликте между Парижем и Москвой в случае вступления Украины в Евросоюз.
  • По сообщению Politico, стремление Владимира Зеленского ускорить вступление в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз приведет к военному конфликту между Парижем и Москвой, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире CNEWS.
«
"Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие", — заявил французский политик.
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Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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