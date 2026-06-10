Из часовни во Франции украли религиозные артефакты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часовня в коммуне Валлорис во Франции была ограблена.
- Злоумышленники вынесли несколько религиозных артефактов, ценность украденного еще не определена.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Часовня во французской коммуне Валлорис ограблена, из нее вынесли несколько религиозных артефактов, сообщает радиостанция Europe 1.
"Часовню, расположенную в коммуне Валлорис... ночью ограбили... Были украдены несколько религиозных артефактов", - говорится в сообщении радиостанции.
По данным полиции, злоумышленники пробрались в часовню, взломав дверь дома священника, предположительно, отверткой и плоскогубцами, которые были найдены на месте преступления. К моменту прибытия правоохранителей преступникам уже удалось скрыться. Ограбление расследуется.
Ценность украденного еще не определена.
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21 ноября 2025, 22:56