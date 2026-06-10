Из часовни во Франции украли религиозные артефакты

"Часовню, расположенную в коммуне Валлорис... ночью ограбили... Были украдены несколько религиозных артефактов", - говорится в сообщении радиостанции.

По данным полиции, злоумышленники пробрались в часовню, взломав дверь дома священника, предположительно, отверткой и плоскогубцами, которые были найдены на месте преступления. К моменту прибытия правоохранителей преступникам уже удалось скрыться. Ограбление расследуется.