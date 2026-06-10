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Из часовни во Франции украли религиозные артефакты - РИА Новости, 10.06.2026
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15:34 10.06.2026 (обновлено: 15:38 10.06.2026)
Из часовни во Франции украли религиозные артефакты

Europe 1: во Франции ограбили часовню, грабители похитили религиозные артефакты

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часовня в коммуне Валлорис во Франции была ограблена.
  • Злоумышленники вынесли несколько религиозных артефактов, ценность украденного еще не определена.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Часовня во французской коммуне Валлорис ограблена, из нее вынесли несколько религиозных артефактов, сообщает радиостанция Europe 1.
"Часовню, расположенную в коммуне Валлорис... ночью ограбили... Были украдены несколько религиозных артефактов", - говорится в сообщении радиостанции.
По данным полиции, злоумышленники пробрались в часовню, взломав дверь дома священника, предположительно, отверткой и плоскогубцами, которые были найдены на месте преступления. К моменту прибытия правоохранителей преступникам уже удалось скрыться. Ограбление расследуется.
Ценность украденного еще не определена.
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