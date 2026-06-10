Российских фигуристов не показали в олимпийском ролике на конгрессе ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российских спортсменов не упомянули в ролике, посвященном Олимпийским играм 2026 года и другим соревнованиям, который был показан перед началом конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).
- В ролике были продемонстрированы кадры с выступлением бельгийской фигуристки Луны Хендрикс и других спортсменов, при этом на Олимпиаде выступали российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, занявшие шестые места в мужском и женском одиночном катании.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российских спортсменов не упомянули в ролике, посвященном Олимпийским играм 2026 года в Италии и другим соревнованиям, который был показан перед началом первого дня работы конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который стартовал в среду на Тенерифе.
При этом в ролике были продемонстрированы как победители и призеры Олимпиады, так и другие фигуристы. В частности, присутствовали кадры с выступлением бельгийской фигуристки Луны Хендрикс, занявшей на Играх 14-е место. На Олимпиаде выступали российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, которые заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании.
Конгресс проходит с 10 по 12 июня, в ходе него будут избраны президент и вице-президенты организации, члены совета, а также председатели и члены технических комитетов. Ранее источник РИА Новости сообщил, что новый состав совета примет решение по допуску России и Белоруссии на предстоящий сезон 13-14 июня.