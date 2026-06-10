Российских фигуристов не показали в олимпийском ролике на конгрессе ISU

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российских спортсменов не упомянули в ролике, посвященном Олимпийским играм 2026 года в Италии и другим соревнованиям, который был показан перед началом первого дня работы конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который стартовал в среду на Тенерифе.