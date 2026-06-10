Федорищев: 450-летие Самары станет событием всероссийского масштаба

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Празднование 450-летнего юбилея Самары станет событием всероссийского значения, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2036 году 450-летия основания Самары.

"Это признание огромного вклада Самары в историю, экономику и оборону страны. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться к празднованию этой исторической даты. Предстоит большая работа", – написал Федорищев в своем канале в мессенджере "Макс".

Глава региона подчеркнул, что в ближайшее время будет сформирован оргкомитет и составлен план мероприятий.

"Празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию – масштабным преображением нашего любимого города", – сказал Федорищев.

Губернатор Самарской области также выразил благодарность президенту от имени всех жителей региона за принятое решение и всеобъемлющую поддержку области.