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Федорищев: 450-летие Самары станет событием всероссийского масштаба - РИА Новости, 10.06.2026
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11:32 10.06.2026
Федорищев: 450-летие Самары станет событием всероссийского масштаба

Вячеслав Федорищев: 450-летие Самары будет событием всероссийского масштаба

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Празднование 450-летнего юбилея Самары станет событием всероссийского значения, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2036 году 450-летия основания Самары.
"Это признание огромного вклада Самары в историю, экономику и оборону страны. У нас есть 10 лет, чтобы подготовиться к празднованию этой исторической даты. Предстоит большая работа", – написал Федорищев в своем канале в мессенджере "Макс".
Глава региона подчеркнул, что в ближайшее время будет сформирован оргкомитет и составлен план мероприятий.
"Празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию – масштабным преображением нашего любимого города", – сказал Федорищев.
Губернатор Самарской области также выразил благодарность президенту от имени всех жителей региона за принятое решение и всеобъемлющую поддержку области.
Ранее Федорищев подвел итоги участия делегации Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
 
СамараВячеслав ФедорищевСамарская область
 
 
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