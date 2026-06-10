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СМИ: дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца - РИА Новости, 10.06.2026
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13:54 10.06.2026
СМИ: дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

USA Today: дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

© РИА Новости / Алексей Петров | Перейти в медиабанкАнджелина Джоли и Бред Питт
Анджелина Джоли и Бред Питт - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Петров
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Анджелина Джоли и Бред Питт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара Марли Джоли-Питт подала заявление в суд об отказе от фамилии отца.
  • Двое других детей пары — Шайло и Мэддокс — уже сменили фамилию.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара Марли Джоли-Питт подала заявление в суд об отказе от фамилии отца, сообщает издание USA Today со ссылкой на судебные документы.
Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Двое детей уже сменили фамилию, это их дочь Шайло и сын Мэддокс.
"Девушка в возрасте 21 года подала заявление в Верховный суд округа Лос-Анджелес о смене имени на просто Захара Марли Джоли", - говорится в публикации.
Как сообщает издание, Захара уже несколько лет не использует фамилию отца. На выпускной церемонии в колледже Спелман 17 мая, где она получила степень бакалавра по психологии, девушку представили как Захару Марли Джоли.
Джоли удочерила Захару из Эфиопии в 2005 году.
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ШоубизВ миреЛос-АнджелесЭфиопияБрэд Питт
 
 
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