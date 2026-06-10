СМИ: дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара Марли Джоли-Питт подала заявление в суд об отказе от фамилии отца.
- Двое других детей пары — Шайло и Мэддокс — уже сменили фамилию.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара Марли Джоли-Питт подала заявление в суд об отказе от фамилии отца, сообщает издание USA Today со ссылкой на судебные документы.
Всего у пары, которая рассталась в 2016 году, а оформила развод в 2024 году после долгих судебных тяжб, шестеро детей. Двое детей уже сменили фамилию, это их дочь Шайло и сын Мэддокс.
"Девушка в возрасте 21 года подала заявление в Верховный суд округа Лос-Анджелес о смене имени на просто Захара Марли Джоли", - говорится в публикации.
Как сообщает издание, Захара уже несколько лет не использует фамилию отца. На выпускной церемонии в колледже Спелман 17 мая, где она получила степень бакалавра по психологии, девушку представили как Захару Марли Джоли.
Джоли удочерила Захару из Эфиопии в 2005 году.