Ну наконец-то: сейчас вся Европа исступленно радуется победе партии Пашиняна на парламентских выборах в Армении. Путин унижен, гордая Армения вырвана из когтей империалистической России, мухи-плодожорки с позором заползли обратно в банку Россельхознадзора.

Глава Еврокомиссии торжествующе объявила: "Поздравляем вас с победой на выборах! Дух "бархатной революции", которую вы возглавили в 2018 году, жив и здравствует. Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой".

Правда, в Армении сразу раздались неуверенные голоса: а как там с нашими помидорами? Все хорошо — курс на Евросоюз, кружевные трусы и все такое — но куда мы все это скоропортящееся добро девать будем вместо злобной России?

На это в Евросоюзе железобетонно заверили, что теперь благоуханный и жирный рынок Евросоюза будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без таможенных пошлин, а страны ЕС станут для Армении новыми стратегическими экспортными направлениями. А пока вот вам с барского плеча 50 миллионов евро как компенсация за потерю российского рынка. Норм?

А, ну тогда ладно. Не зря голосовали — вот теперь заживем!

Но, как говорилось в одной известной телерекламе, радость была бы неполной без некоторого исторического ликбеза.

Как показывает короткая экскурсия в недавнее прошлое, Армения с 2009 по 2021 год пользовалась режимом GSP+, обеспечивавшим отмену европейских пошлин для 3300 видов армянских товаров и сниженные тарифы еще для 3900.

Но счастье длилось недолго: получив недвусмысленные предупреждения от своих местных сельхозпроизводителей, которые в гробу видали новых свободных от России конкурентов, Евросоюз обнаружил, что армяне слишком богато живут. Согласно заявлению представителя ЕС в Ереване, Армения больше не имеет права на участие в программе GSP+, поскольку Всемирный банк перевел ее статус из страны с "доходом ниже среднего" в категорию стран с "доходом выше среднего". Скузи муа, как говорят в Брюсселе, — ничего личного, надо было хуже жить.

Нет никаких сомнений, что при малейшей угрозе всю новую армянскую беспошлинную благодать также отменят в одну секунду: ЕС дал — ЕС взял, хозяин — барин.

Машина времени дополнительно принесла нам замечательную аналогичную ситуацию с Украиной, которая тоже некогда претендовала на место главной беспутинской житницы планеты.

Все помнят, что в 2022 году Евросоюз обнулил пошлины на весь сельскохозяйственный импорт с Украины, который занимал чуть ли не половину валютных поступлений страны. Там было все то же самое: неистовое прощание с неумытой Россией, мечты о строительстве на месте Киева новой агростолицы Европы, самостийные и незалежные кавуны в центре Парижа и все в таком роде.

Но случилось небольшое недоразумение: европейские фермеры не посещали политинформаций в красном уголке, так что они не поняли, почему украинское счастье должно быть за их счет. На этом фоне по Европе прокатились волны протестов по формуле "все включено" — с блокадой дорог, погромами зерновых терминалов и вываливанием навоза у средневековых городских ратуш.

В итоге в июне прошлого года Евросоюз прокрутил фарш назад и вернул все как было, только хуже: нынешние квоты на украинский агроэкспорт стали даже меньше, чем были в 2022-м. Чтобы не показалось мало, было объявлено, что "к импорту с Украины (теперь) должны применяться те же стандарты, что и к производителям в ЕС". Ай-яй-яй, кто бы мог подумать?!

Тут еще выяснилось, что на самом деле в официальных документах ЕС о полном обнулении пошлин на армянский сельхоз нет ни слова.

В реальности речь идет об "упрощении торговли" и "практической помощи" отдельным пострадавшим секторам — в частности, цветочной отрасли после запрета Россией импорта цветов (большой привет от голландских цветочных гигантов, которые, конечно, очень рады).

Именно поэтому правительство Армении 3 июня 2026 года тихонько одобрило программу компенсации пошлин при экспорте агропродукции в ЕС, что немного странно: зачем компенсировать пошлины, которые якобы отменили?

Но даже если с огромным трудом представить, что еврофермеры опомнятся и ради борьбы с Путиным согласятся на вымирание, то между отсутствием пошлин и физическим присутствием армянских сельхозтоваров на полках европейских магазинов лежит огромная, практически непреодолимая пропасть.

Например, сейчас гордый и свободный украинский агропром в случае отправки продукции в ЕС должен исполнять 177 (!) актов права Евросоюза, а также соблюдать сотни параметров контроля: остатки пестицидов, тяжелые металлы, микотоксины, антибиотики, условия забоя, хранения, охлаждения, упаковка, маркировка, отслеживание фитосанитарных сертификатов и даже "психическое благополучие животных".

Армянские фермеры не выдерживали европейские стандарты, поэтому в 2020 году ЕС запустил в Армении проект EU-GAIA на 11,7 миллиона евро для развития органического сельского хозяйства и улучшения фитосанитарных условий, но почему-то прорыва не произошло.