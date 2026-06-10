Энергодар остался без света после атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар обесточен из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.
- Социальные объекты в Энергодаре запитаны от генераторов, восстановительные работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен из-за атак ВСУ на энергетическую систему области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«
"Город обесточен из-за атак ВСУ на энергетическую систему области, социальные объекты запитаны от генераторов. Восстановительные работы продолжаются", - заявили РИА Новости в администрации.
По ее данным, минувшей ночью противник предпринял единичные атаки на город, пострадавших нет.