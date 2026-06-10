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Энергодар остался без света после атак ВСУ - РИА Новости, 10.06.2026
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15:23 10.06.2026
Энергодар остался без света после атак ВСУ

РИА Новости: город-спутник ЗАЭС Энергодар полностью обесточен из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар обесточен из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.
  • Социальные объекты в Энергодаре запитаны от генераторов, восстановительные работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар обесточен из-за атак ВСУ на энергетическую систему области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«
"Город обесточен из-за атак ВСУ на энергетическую систему области, социальные объекты запитаны от генераторов. Восстановительные работы продолжаются", - заявили РИА Новости в администрации.
По ее данным, минувшей ночью противник предпринял единичные атаки на город, пострадавших нет.
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