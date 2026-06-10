Новак предложил провести ревизию инвестпроектов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак предложил провести ревизию инвестиционных проектов.
- Он выступил с инициативой оказать поддержку ряду проектов в рамках существующих программ и создать реестр из 50–100 проектов с общей суммой инвестиций по каждому.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина предложил провести ревизию инвестпроектов и помочь ряду из них в рамках существующих программ.
"Мне кажется, что нужно было бы в ручном режиме (помимо тех системных мер, о которых говорили коллеги и которые мы поддерживаем) ... сделать дополнительную работу всем отраслевым федеральным органам исполнительной власти, провести ревизию тех инвестиционных проектов, которые у нас еще могли бы быть реализованы либо начаты, но приостановлены, с конкретными мерами поддержки по каждому проекту в точечном режиме. Сделать такой реестр из 50-100 проектов с общей суммой инвестиций по каждому проекту", - сказал Новак.