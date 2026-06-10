Автобус, попавший в ДТП в Екатеринбурге, врезался в лестницу храма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, который врезался в лестницу храма Большой Златоуст.
- По данным губернатора Свердловской области, в результате ДТП погибли четыре человека, среди них ребенок, еще четверо пострадали.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Автобус, попавший в смертельное ДТП в Екатеринбурге, врезался в лестницу храма Большой Златоуст, на месте продолжают работать экстренные службы, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.
Как передает корреспондент РИА Новости с места ДТП, автобус врезался в лестничную группу храма. Экстренные службы продолжают работать на месте аварии, территория оцеплена.