Рейтинг@Mail.ru
Автобус, попавший в ДТП в Екатеринбурге, врезался в лестницу храма - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 10.06.2026
Автобус, попавший в ДТП в Екатеринбурге, врезался в лестницу храма

Попавший в смертельное ДТП в Екатеринбурге автобус врезался в лестницу храма

© Фото : соцсетиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, который врезался в лестницу храма Большой Златоуст.
  • По данным губернатора Свердловской области, в результате ДТП погибли четыре человека, среди них ребенок, еще четверо пострадали.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Автобус, попавший в смертельное ДТП в Екатеринбурге, врезался в лестницу храма Большой Златоуст, на месте продолжают работать экстренные службы, территория оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.
Как передает корреспондент РИА Новости с места ДТП, автобус врезался в лестничную группу храма. Экстренные службы продолжают работать на месте аварии, территория оцеплена.
Авария с участием автобуса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Екатеринбурге после ДТП возбудили два уголовных дела
Вчера, 21:18
 
ПроисшествияЛенинский районЕкатеринбургСвердловская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала