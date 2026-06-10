В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
- Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы, их состояние средней степени тяжести.
- Авария произошла у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Состояние троих пешеходов, пострадавших в ДТП в Екатеринбурге, средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
"Их жизни ничего не угрожает, состояние у всех средней степени тяжести, они проходят полное сейчас обследование", – сказала Савинова.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, авария произошла у храма Большой Златоуст.
Судя по видео, которое опубликовала Госавтоинспекция региона, автобус протаранил легковушку при повороте и сбил людей, стоявших на тротуаре возле пешеходного перехода.
Как позднее пояснили журналистам в Госавтоинспекции, погибшие – две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.