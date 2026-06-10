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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.06.2026
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21:33 10.06.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

Трое пострадавших в ДТП в Екатеринбурге находятся в состоянии средней тяжести

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MAXПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/MAX
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.
  • Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы, их состояние средней степени тяжести.
  • Авария произошла у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Состояние троих пешеходов, пострадавших в ДТП в Екатеринбурге, средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
"Их жизни ничего не угрожает, состояние у всех средней степени тяжести, они проходят полное сейчас обследование", – сказала Савинова.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, авария произошла у храма Большой Златоуст.
Судя по видео, которое опубликовала Госавтоинспекция региона, автобус протаранил легковушку при повороте и сбил людей, стоявших на тротуаре возле пешеходного перехода.
Как позднее пояснили журналистам в Госавтоинспекции, погибшие – две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.
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ПроисшествияЕкатеринбургЛенинский районСвердловская областьДенис Паслер
 
 
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