В Екатеринбурге проверят обстоятельства ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП с автобусом в Екатеринбурге.
- В сообщении прокуратуры указано, что проводится доследственная проверка в связи с происшествием, в котором погибли четыре человека.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП с автобусом в Екатеринбурге, где погибли четыре человека, сообщила пресс-служба надзорного органа.
"Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и проведение доследственной проверки в связи с дорожно-транспортным происшествием", – говорится в сообщении.
Как уточнил надзорный орган, авария случилась около 19.00 мск в среду на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге с участием автобуса, двигавшегося по маршруту 81. Автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал с проезжей части на пешеходную зону, допустив наезд на людей, добавили в прокуратуре.
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