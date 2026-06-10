В ДТП в Екатеринбурге погибли трое взрослых и ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП в Екатеринбурге погибли четыре человека, среди них один ребенок.
- Предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Среди четверых погибших в ДТП в Екатеринбурге есть ребенок, предварительно, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, ДТП произошло у храма Большой Златоуст.
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"В настоящее время известно о четырех погибших, в их числе – один ребенок. Предварительно, четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы", - отметил он в своем канале на платформе "Макс".