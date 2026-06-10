В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с автобусом.
- Четыре человека погибли, среди них ребенок.
- Еще четверо пострадали.
- Троих из них госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. В Ленинском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
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"В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка", — говорится в сообщении.
© Фото : соцсетиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
© Фото : соцсети
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
По предварительным данным, еще четыре человека получили ранения, троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
По информации прокуратуры, автобус выехал с проезжей части на пешеходную зону после столкновения с легковым автомобилем. Ведомство начало доследственную проверку и взяло выяснение обстоятельств произошедшего на контроль.
СК завел уголовные дела о небезопасных услугах и о нарушении правил дорожного движения.