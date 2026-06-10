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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с автобусом.

Четыре человека погибли, среди них ребенок.

Еще четверо пострадали.

Троих из них госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. В Ленинском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

« "В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка", — говорится в сообщении.

© Фото : соцсети Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге © Фото : соцсети Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге

По предварительным данным, еще четыре человека получили ранения, троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

По информации прокуратуры, автобус выехал с проезжей части на пешеходную зону после столкновения с легковым автомобилем. Ведомство начало доследственную проверку и взяло выяснение обстоятельств произошедшего на контроль.