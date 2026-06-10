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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие - РИА Новости, 10.06.2026
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19:53 10.06.2026 (обновлено: 21:51 10.06.2026)
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса, есть погибшие

В Екатеринбурге в ДТП с участием автобуса погибли четыре человека

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с автобусом.
  • Четыре человека погибли, среди них ребенок.
  • Еще четверо пострадали.
  • Троих из них госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. В Ленинском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
«

"В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка", — говорится в сообщении.

© Фото : соцсетиПоследствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге
По предварительным данным, еще четыре человека получили ранения, троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.
По информации прокуратуры, автобус выехал с проезжей части на пешеходную зону после столкновения с легковым автомобилем. Ведомство начало доследственную проверку и взяло выяснение обстоятельств произошедшего на контроль.
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Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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