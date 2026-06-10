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Долина не рассчитывает на возмещение полного ущерба в 113 миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2026
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14:26 10.06.2026
Долина не рассчитывает на возмещение полного ущерба в 113 миллионов рублей

Долина заявила, что не рассчитывает на возврат всех похищенных мошенниками денег

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Долина заявила, что не рассчитывает на получение полного возмещения ущерба в размере 113 миллионов рублей.
  • Певица отметила, что хотела бы вернуть хотя бы сумму, соответствующую реальной стоимости квартиры в московском районе Хамовники.
  • Она подчеркнула, что у нее украли все, что она заработала за всю свою жизнь, а не только квартиру.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина заявила журналистам, что не рассчитывает на получение полного возмещения ущерба в размере 113 миллионов рублей, причиненного действиями мошенников.
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"Нет, конечно, я не верю, это нужно прожить, наверное, четыре жизни для того, чтобы получить эти деньги. Для меня это даже не главное. Конечно, всех мошенников нужно наказывать за такие жесточайшие махинации", - сказала Долина.
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По словам певицы, она хотела бы вернуть хотя бы сумму, соответствующую реальной стоимости квартиры в московском районе Хамовники, однако не ожидает, что сможет компенсировать весь причиненный ущерб.
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"Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена... Во-первых, не 176, а 113 миллионов - я бы хотела получить те деньги, которые хотя бы за квартиру. Уже не говорю о тех сбережениях, которые у меня были. У меня же украли все, не только квартиру. Все, что я заработала за всю свою жизнь", - отметила артистка.
Иск Долиной к обманувшим ее мошенникам рассмотрит Лефортовский суд.
Балашихинский городской суд Подмосковья, в ноябре приговоривший к срокам до 7 лет четырех фигурантов дела об афере с квартирой Долиной, также признал за артисткой право на удовлетворение исковых требований по возмещению вреда в размере 176 миллионов 141 тысячи рублей.
В прошлом году Йошкар-Олинский городской суд взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)ЦАОЛариса Долина
 
 
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