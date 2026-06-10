Долина не рассчитывает на возмещение полного ущерба в 113 миллионов рублей

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"Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена... Во-первых, не 176, а 113 миллионов - я бы хотела получить те деньги, которые хотя бы за квартиру. Уже не говорю о тех сбережениях, которые у меня были. У меня же украли все, не только квартиру. Все, что я заработала за всю свою жизнь", - отметила артистка.