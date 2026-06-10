В "Нижнем Новгороде" сообщили об отсутствии задолженностей по зарплате

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Генеральный директор баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Михаил Вельмужов заявил, что в команде нет задолженностей по заработной плате и все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом исполняются в срок.

"Официально заявляю, что никаких задолженностей по заработной плате в "Нижнем Новгороде" нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются от слова совсем", - приводит слова Вельмужова Telegram-канал клуба.