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В "Нижнем Новгороде" сообщили об отсутствии задолженностей по зарплате - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Баскетбол
 
15:18 10.06.2026 (обновлено: 16:47 10.06.2026)
В "Нижнем Новгороде" сообщили об отсутствии задолженностей по зарплате

Гендиректор "Нижнего Новгорода": никаких задолженностей по зарплате нет

© Фото : Пресс-служба БК "Нижний Новгород"Баскетболисты "Нижнего Новгорода"
Баскетболисты Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Нижний Новгород"
Баскетболисты "Нижнего Новгорода". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Вельмужов заявил, что в БК «Нижний Новгород» нет задолженностей по заработной плате и все обязательства исполняются в срок.
  • Гострудинспекция Нижегородской области устанавливает достоверность сведений о задолженностях клуба по зарплатам.
  • БК «Нижний Новгород» занял девятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/26 и не вышел в плей-офф.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Генеральный директор баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Михаил Вельмужов заявил, что в команде нет задолженностей по заработной плате и все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом исполняются в срок.
Гострудинспекция Нижегородской области в своей группе в соцсети "ВКонтакте" на основе информации СМИ о задолженностях клуба по зарплатам сообщила, что устанавливает все обстоятельства и достоверность сведений, а также намерена принять меры инспекторского реагирования с целью обеспечения трудовых прав работников.
"Официально заявляю, что никаких задолженностей по заработной плате в "Нижнем Новгороде" нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются от слова совсем", - приводит слова Вельмужова Telegram-канал клуба.
"Нижний Новгород" по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 занял девятое место и не смог выйти в плей-офф турнира.
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