В "Нижнем Новгороде" сообщили об отсутствии задолженностей по зарплате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Вельмужов заявил, что в БК «Нижний Новгород» нет задолженностей по заработной плате и все обязательства исполняются в срок.
- Гострудинспекция Нижегородской области устанавливает достоверность сведений о задолженностях клуба по зарплатам.
- БК «Нижний Новгород» занял девятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/26 и не вышел в плей-офф.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Генеральный директор баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Михаил Вельмужов заявил, что в команде нет задолженностей по заработной плате и все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом исполняются в срок.
Гострудинспекция Нижегородской области в своей группе в соцсети "ВКонтакте" на основе информации СМИ о задолженностях клуба по зарплатам сообщила, что устанавливает все обстоятельства и достоверность сведений, а также намерена принять меры инспекторского реагирования с целью обеспечения трудовых прав работников.
"Официально заявляю, что никаких задолженностей по заработной плате в "Нижнем Новгороде" нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются от слова совсем", - приводит слова Вельмужова Telegram-канал клуба.
"Нижний Новгород" по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 занял девятое место и не смог выйти в плей-офф турнира.