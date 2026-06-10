Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв.
- В части Днепропетровской области звучал сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду пригороде Днепропетровска на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В пригороде Днепропетровска прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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