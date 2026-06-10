В Чувашии при ракетной атаке ВСУ повреждены жилые дома и соцобъекты

Краткий пересказ от РИА ИИ В Чувашии повреждены жилые дома, административные и социальные объекты в результате двух ракетных ударов.

Жертв нет, один человек находится в больнице, его состояние стабильное.

Экстренные службы работают на местах, проводится обследование зданий и фиксация повреждений для дальнейшего восстановления.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Жилые дома, административные и социальные объекты повреждены в Чувашии в результате двух ракетных ударов, жертв нет, сообщил глава региона Олег Николаев.

« "Сегодня наш регион подвергся вражеской ракетной атаке… В результате двух прилетов повреждены жилые дома, административные и социальные объекты... Слава Богу, обошлось без жертв. Сейчас наша главная задача – помочь пострадавшим. Один человек остается в больнице, его состояние стабильное, врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Николаев в канале на платформе "Макс"

Он отметил, что с утра на местах работают экстренные службы, обследуют каждое здание и фиксируют повреждения для дальнейшего восстановления.

"После случившегося провел оперативный штаб с участием силовых ведомств и членов правительства. Обсудили скорейшую ликвидацию последствий происшествия. Угроз здоровью населения в районе происшествия нет. Я поручил обеспечить круглосуточный мониторинг ситуации до полного завершения восстановительных работ", - сообщил глава республики.