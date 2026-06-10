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В Чувашии при ракетной атаке ВСУ повреждены жилые дома и соцобъекты - РИА Новости, 10.06.2026
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18:30 10.06.2026
В Чувашии при ракетной атаке ВСУ повреждены жилые дома и соцобъекты

В Чувашии при ракетной атаке ВСУ повреждены жилые дома и социальные объекты

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чувашии повреждены жилые дома, административные и социальные объекты в результате двух ракетных ударов.
  • Жертв нет, один человек находится в больнице, его состояние стабильное.
  • Экстренные службы работают на местах, проводится обследование зданий и фиксация повреждений для дальнейшего восстановления.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Жилые дома, административные и социальные объекты повреждены в Чувашии в результате двух ракетных ударов, жертв нет, сообщил глава региона Олег Николаев.
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"Сегодня наш регион подвергся вражеской ракетной атаке… В результате двух прилетов повреждены жилые дома, административные и социальные объекты... Слава Богу, обошлось без жертв. Сейчас наша главная задача – помочь пострадавшим. Один человек остается в больнице, его состояние стабильное, врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Николаев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что с утра на местах работают экстренные службы, обследуют каждое здание и фиксируют повреждения для дальнейшего восстановления.
"После случившегося провел оперативный штаб с участием силовых ведомств и членов правительства. Обсудили скорейшую ликвидацию последствий происшествия. Угроз здоровью населения в районе происшествия нет. Я поручил обеспечить круглосуточный мониторинг ситуации до полного завершения восстановительных работ", - сообщил глава республики.
Ранее Николаев сообщал, что ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке, пострадали три человека.
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