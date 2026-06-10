Захарова назвала Чурсину настоящим послом России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Людмила Чурсина была настоящим послом России, ее знали на всех фестивалях от Индии до Испании, заявила Захарова.
- Нашу страну и узнавали благодаря ей, добавила официальный представитель МИД России.
- По ее словам, весь мир восторгался талантом актрисы.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Народная артистка СССР Людмила Чурсина была настоящим послом России, ее знали на всех фестивалях от Индии до Испании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.
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"На сцене, на экране, на фестивальных площадках она была настоящим послом России. Нашу страну и узнавали благодаря ей, а она до конца служила русскому театру и искусству", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Вся ее жизнь была в ролях, которые она не играла, а буквально проживала: казачка Дарья из "Донской повести", роковая Анфиса из "Угрюм-реки", революционерка Любовь Яровая, купринская Олеся... Мы проживали их вместе с ней. Такой мы ее и запомним. Соболезнования близким. Светлая память", - добавила она.
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