Захарова назвала Чурсину настоящим послом России

"На сцене, на экране, на фестивальных площадках она была настоящим послом России. Нашу страну и узнавали благодаря ей, а она до конца служила русскому театру и искусству", - написала Захарова в своем Telegram-канале .

"Вся ее жизнь была в ролях, которые она не играла, а буквально проживала: казачка Дарья из "Донской повести", роковая Анфиса из "Угрюм-реки", революционерка Любовь Яровая, купринская Олеся... Мы проживали их вместе с ней. Такой мы ее и запомним. Соболезнования близким. Светлая память", - добавила она.