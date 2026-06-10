Людмилу Чурсину похоронят в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Похороны Людмилы Чурсиной пройдут на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге по желанию родственников.
- Отпевание состоится 12 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге 12 июня, сообщила директор Театра Российской армии Милена Авимская.
Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.
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"Отпевание состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, захоронение на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга по желанию родственников. Вечная память", - написала Авимская в своих соцсетях.
Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) армии. Кинодебют Чурсиной состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
В 1981 году Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы народов (1989), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017 году ей была вручена премия министерства обороны РФ в области культуры и искусства.
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