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Людмилу Чурсину похоронят в Петербурге - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:55 10.06.2026
Людмилу Чурсину похоронят в Петербурге

Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге 12 июня

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве
Цветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Цветы у портрета актрисы Людмилы Чурсиной в театре Российской Армии в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Похороны Людмилы Чурсиной пройдут на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге по желанию родственников.
  • Отпевание состоится 12 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге 12 июня, сообщила директор Театра Российской армии Милена Авимская.
Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.
«
"Отпевание состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, захоронение на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга по желанию родственников. Вечная память", - написала Авимская в своих соцсетях.
Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) армии. Кинодебют Чурсиной состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
В 1981 году Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы народов (1989), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017 году ей была вручена премия министерства обороны РФ в области культуры и искусства.
Людмила Чурсина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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