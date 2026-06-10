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Людмила Чурсина в последнее время не играла в театре - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:24 10.06.2026
Людмила Чурсина в последнее время не играла в театре

РИА Новости: Чурсина в последнее время не выходила на сцену, не играла в театре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле "Два билета в Милан" на сцене Центрального академического театра Российской Армии
Народная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле Два билета в Милан на сцене Центрального академического театра Российской Армии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народная артистка СССР Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле "Два билета в Милан" на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка СССР Людмила Чурсина в последнее время не играла на сцене Театра Российской армии.
  • Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание, с которым актриса боролась около года.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народная артистка СССР Людмила Чурсина в последнее время не играла на сцене Театра Российской армии, рассказали РИА Новости в ее окружении.
В среду Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как поделились с агентством в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, она боролась с недугом около года.
«
"В последнее время она уже не выходила на сцену, не играла в театре", - сказала собеседница агентства.
Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабад (ныне - Душанбе, Таджикистан). В 1981 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы народов (1989), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017 году ей была вручена премия Минобороны РФ в области культуры и искусства.
Людмила Чурсина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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КультураСССРДушанбеТаджикистанЛюдмила ЧурсинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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