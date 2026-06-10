Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Чурсиной

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народная артистка СССР Чурсина посвятила себя служению искусству, проявляя самоотдачу и любовь к своему делу, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с кончиной актрисы.

"Прискорбной новостью стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки СССР Людмилы Алексеевны Чурсиной. Людмила Алексеевна посвятила себя служению искусству, проявляя самоотдачу и любовь к избранному делу. Ее редкое обаяние и особая чувственность подарили нам целую галерею ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей на театральной сцене", - написала она в своем Telegram-канале .

В 1981 году Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы народов (1989), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017 году ей была вручена премия министерства обороны РФ в области культуры и искусства.