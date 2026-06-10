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Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Чурсиной - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:12 10.06.2026
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Чурсиной

Любимова: Чурсина посвятила себя искусству, проявляя любовь к своему делу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме "Приваловские миллионы"
Актриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме Приваловские миллионы - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Актриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме "Приваловские миллионы". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка СССР Чурсина посвятила себя служению искусству, проявляя самоотдачу и любовь к своему делу, заявила Ольга Любимова.
  • Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью актрисы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Народная артистка СССР Чурсина посвятила себя служению искусству, проявляя самоотдачу и любовь к своему делу, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в соболезнованиях в связи с кончиной актрисы.
Ранее Театр Российской Армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.
«

"Прискорбной новостью стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки СССР Людмилы Алексеевны Чурсиной. Людмила Алексеевна посвятила себя служению искусству, проявляя самоотдачу и любовь к избранному делу. Ее редкое обаяние и особая чувственность подарили нам целую галерею ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей на театральной сцене", - написала она в своем Telegram-канале.

Любимова отметила, что кинообразы Людмилы Чурсиной любимы миллионами зрителей, среди них казачка Дарья в драме "Донская повесть", Марфа в мелодраме "Журавушка", Анфиса в драме "Угрюм-река" и многие другие, они неизменно задавали высочайшую планку актерского мастерства.
"Выражаю искренние соболезнования. Светлая память о Людмиле Алексеевне навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег", - заключила министр.
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Ее кинодебют состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
В 1981 году Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы народов (1989), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017 году ей была вручена премия министерства обороны РФ в области культуры и искусства.
Людмила Чурсина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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