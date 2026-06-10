Близкие Чурсиной назвали причину ее смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Причиной смерти народной артистки России, актрисы Людмилы Чурсиной стало онкологическое заболевание.
- Она боролась с недугом около года.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Причиной смерти народной артистки СССР, актрисы Людмилы Чурсиной стало онкологическое заболевание, она боролась с недугом около года, сообщили РИА Новости в ее окружении.
Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.
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"У нее было онкологическое заболевание. Она боролась с болезнью примерно год", — сказал собеседник агентства.
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963-м, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года — на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) армии. Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961-м в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
В 1981 году Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы Народов (1989), российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017-м ей была вручена премия Министерства обороны России в области культуры и искусства.
Умерла Людмила Чурсина
Вчера, 14:40