Opta понизил шансы главных фаворитов ЧМ-2026 за день до старта турнира

Ранее суперкомпьютер считал главным фаворитом испанцев и оценивал шансы действующих победителей Евро на чемпионство в 16,1%. Далее в первой пятерке шли французы (13%), финалисты Евро-2024 англичане (11,2%), действующие чемпионы мира аргентинцы (10,4%) и португальцы (7%).