Opta понизил шансы главных фаворитов ЧМ-2026 за день до старта турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суперкомпьютер Opta понизил шансы главных фаворитов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года за день до старта турнира.
- Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который состоится на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
- Список фаворитов остался прежним: Испания, Франция, Англия, Аргентина, Португалия, но их шансы на победу немного изменились.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta понизил шансы главных фаворитов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года за день до старта турнира, сообщается на странице статистического сервиса в соцсети Х.
Ранее суперкомпьютер считал главным фаворитом испанцев и оценивал шансы действующих победителей Евро на чемпионство в 16,1%. Далее в первой пятерке шли французы (13%), финалисты Евро-2024 англичане (11,2%), действующие чемпионы мира аргентинцы (10,4%) и португальцы (7%).
За день до начала турнира суперкомпьютер пересчитал вероятности, список фаворитов остался тем же: 1. Испания (16%), 2. Франция (12,9%), 3. Англия (10,8%), 4. Аргентина (10,1%), 5. Португалия (7,1%).
Существенно увеличились шансы на пятую победу в турнире у немцев - с 5,1% до 5,9%.