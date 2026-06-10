Иранцы в США, безумные цены и запрет воды: ЧМ-2026 утонул в скандалах

РИА Новости Спорт рассказывает про скандалы, которые освещаются в СМИ и соцсетях перед стартом чемпионата мира по футболу, который с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике.

Иранцы все-таки приехали

Во что до последнего не верилось… В последний день зимы США и Израиль начали бомбить Иран , погрузив в хаос весь Ближний Восток. И пускай в апреле Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, по сообщениям СМИ активные боевые действия могут возобновиться в любой момент. Буквально накануне Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет, после чего американцы атаковали объекты ПВО, пункты управления и радиолокационные станции иранцев близ Ормузского пролива.

Поражает, как чиновники из ФИФА лицемерно промолчали после американской агрессии. Как поражает и то, что сборная Ирана согласилась на участие в турнире, несмотря на слова президента Штатов Дональда Трампа об их участия в мундиале:

« "Сборная Ирана может участвовать в чемпионате мира, но я действительно считаю, что ее присутствие там неуместно, ради их же жизни и безопасности. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу".

Впрочем, несколько дней назад сборная Ирана прилетела в Мексику. Там азиатская команда будет базироваться по ходу мундиаля, а все три матча в группе проведет на территории США. Отметим, что иранцы будут прилетать в Америку только в дни встреч, а затем сразу возвращаться в Мексику.

Что касается болельщиков "принцев Персии", то они поддержать свою команду не смогут, потому что организаторы ЧМ-2026 аннулировали Ирану квоту на билеты.

Сумасшедшие наценки

На все! На транспорт, на жилье, на развлечения — американцы и Международная федерация футбола (ФИФА) хотят заработать по максимуму. Только представьте: билет на электричку из центра Нью-Йорка до арены в пригородном городке Ист-Рутерфорд, где пройдет финальная встреча мундиаля, теперь стоит 150 долларов (почти 11 тыс. рублей).

Также оказались астрономическими цены на билеты на матчи. Причем как на рядовые встречи, так и на значимые: цены перевалили за отметку в несколько тысяч долларов, а на финал – в десятки тысяч. Получается, самый дешевый билет на финал подорожал почти до 440 тыс. рублей — для сравнения, самый дешевый билет на финал российского ЧМ-2018 в "Лужниках" стоил всего семь тысяч рублей.

« "Вы должны кое-что держать в уме: главное и пока единственное событие, приносящее доход ФИФА, – это чемпионат мира, — оправдывается глава федерации Джанни Инфантино. — Он идет один месяц раз в 48 месяцев. Мы зарабатываем деньги за один месяц, а остальные 47 месяцев до следующего мундиаля тратим эти деньги. Конечно, мы зарабатываем миллиарды. Но многие люди не знают, что ФИФА – некоммерческая организация. Все, что мы зарабатываем, мы инвестируем в футбол в 211 странах. Стараемся найти баланс. Здесь, в США, – особенный рынок. Я, можно сказать, живу здесь пару лет, чтобы лучше все понять. Никто не жалуется на цены, когда идет на концерт, на матч по американскому футболу". (Semafor World Economy Summit)

Неудивительно, что множество билетов остаются нераспроданными. Пресса пишет, что, несмотря на масштаб соревнования, спрос на билеты оказался "несколько низким". И причина тут очевидна — ценовая политика ФИФА.

« "Раньше, много-много лет назад, чемпионат мира был радостным праздником футбола для стран, которые туда ехали. Все съезжались со всего мира, с других континентов, чтобы сыграть там, увидеть свою команду, и все было доступно. Сейчас, в наше время… Это так дорого. Но меня там не будет. Поэтому я не знаю, почему это так, надеюсь, они подумают об этом... Футбол существует для болельщиков. Конечно, нужно думать о спонсорах, потому что иначе это не будет жизнеспособно. Все это знают. Но болельщики – это главное. Они ключ к тому, чтобы этот бизнес мог существовать". (Hayters TV) Хосеп Гвардиола Прославленный футбольный тренер Прославленный футбольный тренер

Воду "отменяют"

В начале лета ФИФА "забанила" любые емкости с водой на матчах мирового первенства. Так организаторы захотели защитить игроков, в которых бутылки, стаканы и термосы якобы могут полететь с трибун. Фанаты и общественные организации, мягко говоря, остались недовольны таким раскладом: не забываем, что в июне-июле будет стоять страшная жара. Придется покупать напитки на стадионе, которые, естественно, будут дорогими.

В итоге организаторы сжалились над болельщиками и разрешили проносить с собой запечатанную одноразовую бутылку с водой объемом до 590 мл (всего лишь). Тут уже возмутились экологи, ожидающих кучи пластикового мусора после ЧМ-2026.

© Соцсети турнира Мяч и трофей ЧМ-2026 © Соцсети турнира Мяч и трофей ЧМ-2026

Лучшего судью Африки выкинули из США

Въезд в Штаты был запрещен сомалийскому арбитру Омару Артану, уже выбранного для обслуживания матчей чемпионата мира. Лучший судья континента 2025 года по версии Африканской конфедерации футбола (CAF) стал жертвой закона, согласно которому граждане Сомали, как и множества других стран, имеют ограничения на получение американской визы. Не забудем и слова Трампа о том, что Сомали не является страной... На ситуацию не смогла повлиять даже ФИФА — первого сомалийского арбитра на ЧМ не будет.

Также продолжительному и тщательному осмотру в аэропорту подверглись сборные Узбекистана и Сенегала. Правда, в их случае никому возвращаться на родину не пришлось.

Бедам сборной Англии нет конца

В выходные неподалеку от базы одних из фаворитов турнира произошла стрельба. Сообщалось, что в Канзас-Сити, в нескольких минутах езды от тренировочной базы и отеля сборной Англии, прозвучали выстрелы — три женщины были госпитализированы с ранениями, а полицейские начали патрулировать район происшествия. Продолжились неприятности у англичан и в Орландо , куда европейцы приехали на контрольные встречи перед ЧМ — там случилось землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера. В общем, пока финалистам Евро-2024 конкретно не везет.