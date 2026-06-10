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Деградация футбола: как ФИФА калечит чемпионат мира ради денег - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
08:00 10.06.2026
Деградация футбола: как ФИФА калечит чемпионат мира ради денег

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует 11 июня

© Соцсети FIFAМануэль Нойер с Кубком мира
Мануэль Нойер с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Соцсети FIFA
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Уже в четверг стартует чемпионат мира по футболу 2026 года, который с 11 июня по 19 июля примут США, Мексика и Канада.

Все группы ЧМ-2026:

  • А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;
  • В: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина;
  • С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
  • D: США, Парагвай, Австралия, Турция;
  • Е: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;
  • F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция;
  • G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
  • Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
  • I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак;
  • J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
  • К: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия;
  • L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
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Для начала: зачем расширение ФИФА?

  • Больше команд — больше вовлечения аудитории;
  • Поток денег от рекламных контрактов;
  • Также немало кэша придет от ТВ.
Коммерция в чистом виде... Американцы же "наварятся" на перелетах фанатов, их проживании/питании/развлечениях и, разумеется, билетах на матчи. Не будем заходить на эту территорию (тема для отдельного текста), однако отметим, что цены на ЧМ-2026 будут космическими, и далеко не каждый болельщик их потянет.
«

"На стадионах около семи миллионов зрителей, а по телевидению — около шести миллиардов человек по всему миру. Для американцев, присутствующих на матчах, это как 104 Супербоула за один месяц. Мы открыли первый этап продажи билетов и получили более 500 млн заявок. За почти 100 лет истории чемпионатов мира ФИФА продала в общей сложности около 50 млн билетов, здесь же за четыре недели мы получили заявки, эквивалентные 100-летней истории мундиаля. Это показывает, что люди хотят быть там, они хотят путешествовать и хотят быть вместе", — говорил в начале года глава ФИФА Джанни Инфантино.

Похоже, президент ФИФА забыл, какие проблемы были на деле с посещаемостью в Штатах на прошлогоднем клубном чемпионате мира.
© Соцсети ЧМ-2026Джанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети ЧМ-2026
Джанни Инфантино

А на зрелищность плевать

За 39 дней нам предстоит посмотреть 104 матча (временами будет транслироваться по шесть матчей за 24 часа). Мало того что к финалу устанут футболисты, кому-то из которых придется играть восемь матчей на пути к трофею из-за добавления стадии 1/16 финала, так еще и куда меньше эмоции будет у болельщиков, которые утомятся от спортивного праздника. Все хорошо в меру.
А тут меры и нет — уровень матчей (как и уровень сборных) удручающий. Объясним: в группах А, В и D оказались Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия, Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина, США, Парагвай, Австралия и Турция. Не сомневаемся, что болельщики из этих стран будут в восторге. Но будут ли матчи этих сборных интересны широкой аудитории? Уверены, что нет.
А ведь в других квартетах играют Кюрасао, Кабо-Верде, Панама, Гаити, Иордания… Зачем? Чистейшее обесценивание ЧМ.
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9 июня, 12:17

Ждать суперматчей придется долго

Примерно до 1/8 финала не будет ничего интересного. Почему? Да потому что на групповом этапе мы не увидим ни одной по-настоящему огненной афиши. Не тянут на такой статус матчи Испании против уругвайцев и Англии против хорватов. Но что поделать, придется довольствоваться этим — не забывайте, что тьма средненьких сборных пробьется в 1/16 финала, так что и начало плей-офф окажется смазанным.
А теперь давайте взглянем на группы катарского ЧМ-2022. В глаза сразу бросается пара противостояний:
  • Испания — Германия;
  • Хорватия — Бельгия (на тот момент вице-чемпионы и бронзовые медалисты).
Не забудем про мундиаль восьмилетней давности, который принимала Россия:
  • Испания — Португалия (3:3, хет-трик Криштиану Роналду);
  • Хорватия — Аргентина;
  • Англия — Бельгия (затем встретились в полуфинале).
Ну и бразильский ЧМ-2014 вниманием не обделим:
  • Испания — Нидерланды (разгром чемпионов мира — 1:5);
  • Италия — Англия;
  • Германия — Португалия (немцы не пощадили КриРо — 4:0).
Почувствуйте разницу.
«

"Предпочитаю группы по три команды. – рассуждал о расширении ЧМ именитый тренер Жозе Моуринью. – Два матча – и ты либо в плей-офф, либо едешь домой. В этом случае оба групповых матча становятся крайне важными, плей-офф принесет еще больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом сыграют два матча и поедут домой. Но они сделают это, приобретя опыт и улучшив свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры".

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И это не конец

Безумию ФИФА нет предела: федерация всерьез обсуждает новые перемены. Пока эксперты и болельщики недоумевают из-за расширения до 48 команд, футбольные чиновники задумались о возможности единовременного расширения чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 (!) команд в честь столетия турнира. Инфантино, похоже, не против:
«
"Празднование столетия чемпионата мира станет чем-то особенным. И я хочу подчеркнуть слова президента Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингеса. Он сказал всем нам подумать о том, как мы можем действительно отпраздновать это событие так, как он того заслуживает. Поэтому каждая идея – это хорошая идея".
Логичный вопрос: почему не допустить представителей сразу 211 национальных федераций, входящих в ФИФА? Только про Россию не забудьте, которая из-за международного бана вслед за ЧМ-2022 и Евро-2024 пропускает третий крупный турнир кряду.
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ФутболСпортДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Спорт — видеоАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортВокруг спорта
 
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