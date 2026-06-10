РИА Новости Спорт и Fonbet запускают проект о ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Матч-открытие Мексика — ЮАР состоится в четверг, 11 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.