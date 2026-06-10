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РИА Новости Спорт и Fonbet запускают проект о ЧМ-2026 по футболу - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
10:00 10.06.2026 (обновлено: 11:41 10.06.2026)

РИА Новости Спорт и Fonbet запускают проект о ЧМ-2026 по футболу

© пресс-служба Кубка мираЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© пресс-служба Кубка мира
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Редакция РИА Новости Спорт совместно с букмекерской компанией Fonbet запускают масштабный проект о чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • Все новости турнира;
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  • интервью и прогнозы;
  • онлайн-трансляции и многочисленные фотографии будут доступны читателям в специальном разделе.
Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных. Матч-открытие Мексика — ЮАР состоится в четверг, 11 июня и начнется в 22:00 по московскому времени. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Кто выиграет главный турнир года в футболе? Следите вместе с РИА Новости и Fonbet.
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Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Все группы ЧМ-2026
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