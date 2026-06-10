В Челябинске осудили женщину, тело дочери которой нашли в диване

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд Челябинска назначил ограничение свободы на полтора года женщине, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своей 5-летней дочери.

Дело изначально было возбуждено по статье об убийстве, но переквалифицировано после того, как судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти девочки из-за гнилостных изменений и не подтвердила сообщения о ножевых ранениях.

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн – РИА Новости. Суд Челябинска назначил ограничение свободы на полтора года женщине, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности 5-летней дочери, чье тело нашли в диване в квартире, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининского районного суда Челябинска.

"Обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы на срок полтора года", - сказала собеседница агентства.

Она признана виновной по части 1 статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), добавили в суде.

В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что ранее возбужденное по статье об убийстве дело было переквалифицировано. По словам собеседника, в ходе судебно-медицинской экспертизы установить причину смерти девочки не представилось возможным из-за гнилостных изменений; кроме того, не подтвердились сообщения о ножевых ранениях.

Как сообщало СУСК, 3 ноября 2025 года днем в квартире дома в Челябинске нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами. Установлено, что эту квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком, девочку обнаружили в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении.