Эксперт рассказать, кто мог стоять за ударом по Севастополю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михеев заявил, что Британия сделала ставку на войну с Россией, используя Украину.
- По мнению эксперта, Великобритания курирует диверсионную работу и наведение ударов ВСУ.
- Он считает, что Британия стремится спровоцировать войну на континенте, чтобы не допустить появления силы, способной конкурировать с англосаксами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Британия сделала ставку на войну с Россией, используя Украину, курируя диверсионную работу и наведение ударов ВСУ, в том числе по музею-панораме "Оборона Севастополя", заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев.
"В принципе, за всей этой ситуацией войны на Украине стоит Великобритания, потому что фактически курирует диверсионную работу, наведение ударов и не скрывает этого. Действительно, напрашивается как версия – такая месть за события Крымской войны. Давали или не давали указания по этому удару – никто этого точно сказать не может", - сказал Михеев, отвечая на вопрос о возможности причастности британских спецслужб к атаке на панораму.
Великобритания сделала ставку на войну на Украине и втягивет в этот коридор сухопутной войны Европу, отметил эксперт.
"Смыслы старые и известные, которые были описаны ранее в стратегиях войн морских и сухопутных держав. На мой взгляд, Британия остается приверженцем этой стратегии – спровоцировать войну на континенте, в частности с Россией, для того, чтобы не допустить появления на континенте силы, которая могла бы конкурировать с англосаксами. Другой вопрос – что это имеет характер агонии, так как британской империи давно не существует и возрождения ее не предвидится. Но это одна из причин, которая объясняет их стремление участвовать в украинском кризисе. Они считают, что это их шанс, залог их влияния на континенте – чужими руками вести войну, которую они будут курировать" , - сказал политолог.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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