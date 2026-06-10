СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Британия сделала ставку на войну с Россией, используя Украину, курируя диверсионную работу и наведение ударов ВСУ, в том числе по музею-панораме "Оборона Севастополя", заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев.