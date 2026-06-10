Болгария реабилитируется в глазах россиян, заявил Ульянов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после слов болгарского министра обороны Димитара Стоянова об отсутствии планов у Софии поставлять новые партии оружия Украине заявил, что Болгария реабилитируется в глазах россиян.