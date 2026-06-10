Болгария реабилитируется в глазах россиян, заявил Ульянов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Болгария реабилитируется в глазах россиян, отказываясь поставлять оружие Киеву.
- С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после слов болгарского министра обороны Димитара Стоянова об отсутствии планов у Софии поставлять новые партии оружия Украине заявил, что Болгария реабилитируется в глазах россиян.
Ранее министр обороны Болгарии заявил, что новые власти страны не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии.
Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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