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Болгария реабилитируется в глазах россиян, заявил Ульянов - РИА Новости, 10.06.2026
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02:16 10.06.2026
Болгария реабилитируется в глазах россиян, заявил Ульянов

Ульянов: Болгария реабилитируется, отказываясь от поставок оружия Киеву

© iStock.com / Nikolay PandevВид на город Софию в Болгарии
Вид на город Софию в Болгарии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / Nikolay Pandev
Вид на город Софию в Болгарии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Болгария реабилитируется в глазах россиян, отказываясь поставлять оружие Киеву.
  • С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после слов болгарского министра обороны Димитара Стоянова об отсутствии планов у Софии поставлять новые партии оружия Украине заявил, что Болгария реабилитируется в глазах россиян.
"Болгария реабилитируется в глазах россиян. Это хорошо", - пишет Ульянов на своей странице в соцсети Х, комментируя публикацию о том, что Болгария больше не будет снабжать Украину оружием.
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Болгария оказалась единственной страной НАТО, обладающей возможностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия, которое используется на Украине, и таким образом стала основным поставщиком Киева. С 2022 года Болгария передала Киеву 13 пакетов военной помощи, но сохранила в секрете их стоимость и содержимое.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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