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Управляющий Блиновской хочет провести оценку ее брендов - РИА Новости, 10.06.2026
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18:05 10.06.2026 (обновлено: 21:52 10.06.2026)

Управляющий Блиновской хочет провести оценку ее брендов

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы привлечь псковское ООО «Катрин» для оценки рыночной стоимости ее интеллектуальной собственности.
  • Для оплаты услуг компании финансовый управляющий просит выделить 200 тысяч рублей из средств конкурсной массы Блиновской.
  • Суд принял заявление к производству и решил рассмотреть его без проведения судебного заседания и без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы привлечь псковское ООО "Катрин" для оценки рыночной стоимости принадлежащей "королеве марафонов" интеллектуальной собственности – восьми товарных знаков и базы данных, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Для оплаты услуг привлекаемой компании финансовый управляющий Мария Ознобихина просит выделить 200 тысяч рублей из средств конкурсной массы Блиновской.
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Среди имущества, которое надо оценить, товарные знаки "Марафон желаний", "Марафон отношение", Blinovskaya.Shop, My dream by Blinovskaya, "Есть миллионы шансов", Blinovskaya, "Путь желаний", "Марафон предназначение" и база данных "Психологический тренинг "Марафон желаний".
Суд принял заявление Ознобихиной к производству и решил рассмотреть его без проведения судебного заседания и без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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