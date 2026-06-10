Управляющий Блиновской хочет провести оценку ее брендов

Краткий пересказ от РИА ИИ Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы привлечь псковское ООО «Катрин» для оценки рыночной стоимости ее интеллектуальной собственности.

Для оплаты услуг компании финансовый управляющий просит выделить 200 тысяч рублей из средств конкурсной массы Блиновской.

Суд принял заявление к производству и решил рассмотреть его без проведения судебного заседания и без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Финансовый управляющий Елены Блиновской просит арбитражный суд Москвы привлечь псковское ООО "Катрин" для оценки рыночной стоимости принадлежащей "королеве марафонов" интеллектуальной собственности – восьми товарных знаков и базы данных, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Для оплаты услуг привлекаемой компании финансовый управляющий Мария Ознобихина просит выделить 200 тысяч рублей из средств конкурсной массы Блиновской.

Среди имущества, которое надо оценить, товарные знаки "Марафон желаний", "Марафон отношение", Blinovskaya.Shop, My dream by Blinovskaya, "Есть миллионы шансов", Blinovskaya, "Путь желаний", "Марафон предназначение" и база данных "Психологический тренинг "Марафон желаний".

Суд принял заявление Ознобихиной к производству и решил рассмотреть его без проведения судебного заседания и без вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.