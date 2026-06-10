В Орловской области сбили 13 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО сбили 13 БПЛА ВСУ в Орловской области.
- Пострадавших и повреждений нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Средства ПВО сбили 13 БПЛА ВСУ в Орловской области в среду, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
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"️В течение сегодняшнего дня над регионом уничтожены 13 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Клычков в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на местах происшествий.
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