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В Рязанской области сбили шесть украинских беспилотников - РИА Новости, 10.06.2026
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08:59 10.06.2026
В Рязанской области сбили шесть украинских беспилотников

Шесть БПЛА сбили ночью в Рязанской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
  • Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 326 украинских беспилотников, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Шесть БПЛА сбиты за ночь над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил в среду губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 326 украинских беспилотников, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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