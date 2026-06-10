В Рязанской области сбили шесть украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Рязанской области сбиты шесть БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
- Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 326 украинских беспилотников, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Шесть БПЛА сбиты за ночь над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил в среду губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 326 украинских беспилотников, в том числе над территорией Рязанской области.