Белоусов вручил "Золотые Звезды" военнослужащим

Краткий пересказ от РИА ИИ Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

На видеоролике, опубликованном МО РФ, министр вручает "Золотые Звезды" полковнику Рамилю Фасхутдинову и старшему матросу Ивану Соботинскому.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.