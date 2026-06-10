Рейтинг@Mail.ru
Белоусов вручил "Золотые Звезды" военнослужащим - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 10.06.2026
Белоусов вручил "Золотые Звезды" военнослужащим

Белоусов вручил "Золотые Звезды" героям СВО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМедаль "Золотая Звезда" Героя России
Медаль Золотая Звезда Героя России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Медаль "Золотая Звезда" Героя России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.
  • Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
  • На видеоролике, опубликованном МО РФ, министр вручает "Золотые Звезды" полковнику Рамилю Фасхутдинову и старшему матросу Ивану Соботинскому.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотые Звезды" Героев России военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны - медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролик с кадрами награждения. На них министр вручает "Золотые Звезды" двум военнослужащим - полковнику​ Рамилю Фасхутдинову и старшему матросу Ивану Соботинскому.
Герой России, участник СВО Олег Пивоваров - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Герой России получил спецприз кинофорума "Золотой Витязь"
30 мая, 22:23
 
РоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала