Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Фасхутдинову

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову, который в конце прошлого года докладывал президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова​ в ДНР.