Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Фасхутдинову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову.
- Полковник Рамиль Фасхутдинов в конце прошлого года докладывал президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову, который в конце прошлого года докладывал президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР.
Минобороны сообщило, что Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Как объявил диктор на видеоролике, опубликованном министерством, среди награжденных был полковник Рамиль Фасхутдинов.