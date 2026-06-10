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Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Фасхутдинову - РИА Новости, 10.06.2026
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16:25 10.06.2026
Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Фасхутдинову

Белоусов вручил "Золотую Звезду" доложившему Путину об освобождении Димитрова

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову.
  • Полковник Рамиль Фасхутдинов в конце прошлого года докладывал президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову, который в конце прошлого года докладывал президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова​ в ДНР.
Минобороны сообщило, что Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Как объявил диктор на видеоролике, опубликованном министерством, среди награжденных был полковник Рамиль Фасхутдинов.
В конце декабря 2025 года командир пятой мотострелковой бригады Фасхутдинов по связи с передового пункта управления доложил президенту о работе бригады, а также о том, что 27 декабря бригада завершила разгром формирования ВСУ в Димитрове и город полностью освобожден.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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