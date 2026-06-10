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Бахрушинский музей представил выставку проекта "Кино | Театр" в Сербии - РИА Новости, 10.06.2026
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Музейные маршруты России
 
13:41 10.06.2026

Бахрушинский музей представил выставку проекта "Кино | Театр" в Сербии

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Режиссер Егор Кончаловский на открытии выставки "Кино | Театр" Бахрушинского музея в Сербии
Режиссер Егор Кончаловский на открытии выставки Кино | Театр Бахрушинского музея в Сербии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей совместно с Роскино представил выставочный проект "Россия - земля талантов" в Сербии, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Проект реализуется в рамках программы "Кино|Театр", направленной на популяризацию отечественной театральной и кино-культуры. "С 9 по 11 июня в Белграде Бахрушинский театральный музей совместно с "Роскино" представил выставочный проект "Россия - земля талантов". Экспозиция стала ярким событием "Русских сезонов" и Фестиваля российского кино в Республике Сербия, продолжив успешный опыт международного сотрудничества после презентации в Таиланде и Беларуси", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка проекта "Кино | Театр" Бахрушинского музея в Сербии
Выставка проекта Кино | Театр Бахрушинского музея в Сербии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Выставка проекта "Кино | Театр" Бахрушинского музея в Сербии
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова отметила, что выставка знакомит зарубежную аудиторию с богатством российского художественного наследия.
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"Выбор Сербии в качестве одной из площадок международной программы проекта "Кино|Театр" не случаен: наши страны связывают давние культурные и гуманитарные отношения", - подчеркнула она.

Так, особое место в экспозиции занял раздел, посвященный Михалковым-Кончаловским: зрители увидели материалы, связанные с Андреем Кончаловским, Натальей Аринбасаровой, Марией Михалковой-Кончаловской и Егором Кончаловским, в том числе фотографии со съемок фильма "Авиатор".
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"Этот блок раскрыл одну из ключевых линий проекта, позволяя проследить связь нескольких поколений одной творческой семьи, которая внесла значительный вклад в развитие российского кино, театра и визуальной культуры", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в числе материалов выставки были представлены фотографии Константина Хабенского в постановках "Белая гвардия", "Гамлет", "Трехгрошовая опера", "Контрабас", "Утиная охота" и моноспектакле "Не покидай свою планету", а также сценические образы Ирины Пеговой в спектаклях "Таланты и поклонники", "№ 13D", "Рассказ о счастливой Москве", "Бег" и "Авлабар, или Новая Ханума".
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Выставка проекта "Кино | Театр" Бахрушинского музея в Сербии
Выставка проекта Кино | Театр Бахрушинского музея в Сербии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Выставка проекта "Кино | Театр" Бахрушинского музея в Сербии
Также посетители увидели архивные материалы, связанные с Евгенией Добровольской и театральным творчеством семьи Ефремовых, и познакомились с работами, посвященными театральным и кинематографическим проектам, в которых сыграл Евгений Стычкин.
Генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова рассказала, что в рамках проекта будут представлены лучшие образцы современного российского кино в десяти городах Сербии.
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"Мы уверены, что это событие будет крайне интересно сербским зрителям, с которыми нас объединяют многие общие ценности", - добавила она.

Совместный проект Бахрушинского театрального музея и Роскино "Кино | Театр" реализуется при поддержке министерства культуры РФ и Россотрудничества. Программа объединяет кинопоказы и выставочные проекты, представляющие зарубежной публике российское кино- и театральное искусство как единую культурную традицию.
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