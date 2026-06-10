В Бахрейне снова сработали сирены воздушной тревоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне сработала сирена тревоги.
- Министерство внутренних дел страны рекомендовало населению направиться в ближайшее безопасное место.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сирены тревоги вновь сработали в Бахрейне, населению рекомендовано направиться в безопасное место, сообщает министерство внутренних дел страны.
"Прозвучала сирена. Гражданам и жителям настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место", - сообщает МВД на своей странице в соцсети X.