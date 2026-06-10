Тела азербайджанцев, погибших при атаках дронов, доставили на родину

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"Тела четверых граждан Азербайджана, погибших при атаках беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в результате трагедии", - говорится в сообщении МИД республики.