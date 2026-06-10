Тела азербайджанцев, погибших при атаках дронов, доставили на родину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тела четырех граждан Азербайджана, погибших при атаках беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину.
- Девятнадцать моряков из Азербайджана, выживших в результате атаки на грузовое судно, доставлены на родину.
- Утром 5 июня теплоходы «Натра» и «Циркон» были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками, в результате чего погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ.
БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Тела всех четверых азербайджанцев, погибших при атаках беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
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"Тела четверых граждан Азербайджана, погибших при атаках беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в результате трагедии", - говорится в сообщении МИД республики.
Ранее источник в азербайджанской госпогранслужбе сообщил РИА Новости, что на родину доставлены девятнадцать моряков из Азербайджана, выживших в результате атаки на грузовое судно в Азовском море.