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Тела азербайджанцев, погибших при атаках дронов, доставили на родину - РИА Новости, 10.06.2026
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23:49 10.06.2026
Тела азербайджанцев, погибших при атаках дронов, доставили на родину

Тела погибших при атаке в Азовском море граждан Азербайджана доставили на родину

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тела четырех граждан Азербайджана, погибших при атаках беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину.
  • Девятнадцать моряков из Азербайджана, выживших в результате атаки на грузовое судно, доставлены на родину.
  • Утром 5 июня теплоходы «Натра» и «Циркон» были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками, в результате чего погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ.
БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Тела всех четверых азербайджанцев, погибших при атаках беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«

"Тела четверых граждан Азербайджана, погибших при атаках беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в результате трагедии", - говорится в сообщении МИД республики.

Ранее источник в азербайджанской госпогранслужбе сообщил РИА Новости, что на родину доставлены девятнадцать моряков из Азербайджана, выживших в результате атаки на грузовое судно в Азовском море.
Утром 5 июня теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками. В результате атаки погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ. Еще четверо граждан Азербайджана были ранены и проходили лечение в больнице города Ейск.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Азовском море при атаке БПЛА погибли пять граждан Азербайджана
5 июня, 12:49
 
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