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Выжившие при атаке ВСУ в Азовском море азербайджанцы вернулись на родину - РИА Новости, 10.06.2026
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12:10 10.06.2026
Выжившие при атаке ВСУ в Азовском море азербайджанцы вернулись на родину

Выжившие при атаке ВСУ в Азовском море граждане Азербайджана вернулись на родину

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятнадцать азербайджанских моряков, выживших после атаки ВСУ на грузовые суда в Азовском море, вернулись на родину.
  • В результате атаки украинских дронов на теплоходы «Натра» и «Циркон» погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ, еще четверо граждан Азербайджана были ранены.
БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Девятнадцать моряков из Азербайджана, выживших в результате атаки ВСУ на грузовые суда в Азовском море, вернулись на родину, сообщил РИА Новости источник в азербайджанской погранслужбе.
"Через российско-азербайджанскую границу (на родину - ред.) доставлены также 19 выживших азербайджанских моряков, которые находились в обоих (атакованных украинскими дронами - ред.) судах", - сообщил источник.
Утром 5 июня теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками. В результате атаки погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ. Еще четверо граждан Азербайджана были ранены и проходили лечение в больнице города Ейск.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Ейске рассказали о состоянии пострадавших в Азовском море моряков
5 июня, 16:31
 
В миреАзербайджанАзовское мореРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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