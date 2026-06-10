Выжившие при атаке ВСУ в Азовском море азербайджанцы вернулись на родину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятнадцать азербайджанских моряков, выживших после атаки ВСУ на грузовые суда в Азовском море, вернулись на родину.
- В результате атаки украинских дронов на теплоходы «Натра» и «Циркон» погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ, еще четверо граждан Азербайджана были ранены.
БАКУ, 10 июн – РИА Новости. Девятнадцать моряков из Азербайджана, выживших в результате атаки ВСУ на грузовые суда в Азовском море, вернулись на родину, сообщил РИА Новости источник в азербайджанской погранслужбе.
"Через российско-азербайджанскую границу (на родину - ред.) доставлены также 19 выживших азербайджанских моряков, которые находились в обоих (атакованных украинскими дронами - ред.) судах", - сообщил источник.
Утром 5 июня теплоходы "Натра" и "Циркон" были атакованы в Азовском море украинскими беспилотниками. В результате атаки погибли четыре гражданина Азербайджана и один гражданин РФ. Еще четверо граждан Азербайджана были ранены и проходили лечение в больнице города Ейск.