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Шахматистка Асаубаева обратилась президенту Казахстана - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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15:02 10.06.2026 (обновлено: 15:04 10.06.2026)
Шахматистка Асаубаева обратилась президенту Казахстана

Шахматистка Асаубаева обратилась к Токаеву из-за проблем с финансированием

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бибисара Асаубаева обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за проблем с финансированием.
  • Асаубаева досрочно выиграла международный шахматный турнир Norway Chess Women — 2026, который проходил с 25 мая по 5 июня в Осло.
  • Шахматистка отметила, что сборы перед турниром проходили за ее личные призовые деньги и деньги ее родителей, а также выразила недовольство разницей в премиях за победу на чемпионате мира по шахматам и за олимпийскую медаль.
АСТАНА, 10 июн - РИА Новости. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за проблем с финансированием.
Асаубаева 5 июня досрочно выиграла международный шахматный турнир Norway Chess Women - 2026. Турнир проходил с 25 мая по 5 июня в Осло. В соревнованиях приняли участие шесть сильнейших шахматисток мира из четырех стран – Казахстана, Китая, Индии и Украины. Асаубаева вошла в историю соревнований как самая молодая участница турнира.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Закончился один из самых сильных турниров, Norway Chess, я завоевала первое место за тур до финиша. Сборы перед этим важным турниром у меня проходили за мои личные призовые деньги и деньги моих родителей. Секундантам и аналитикам за этот турнир мы до сих пор не заплатили", - написала Асаубаева на своей странице в Instagram*.
Она отметила, что на сегодня является пятым номером мирового рейтинга. "Премия от минспорта за победу на чемпионате мира по шахматам составляет 2 тысячи долларов, в отличие от премии за олимпийскую медаль - 250 тысяч долларов. В Казахстане кроме меня нет чемпионов мира среди женщин и мужчин", - добавила Асаубаева.
"Впереди большие старты, сборы и много работы. Что мне делать, господин президент?" - спрашивает шахматистка в завершении своего обращения.
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