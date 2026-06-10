"Сильная Армения" потребовала аннулировать итоги голосования на участке

"Есть одно обращение. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 (в городе Арташате. — Прим. ред.). Это тот участок, где примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии "Национально-демократический полюс"). Отсутствие бюллетеня обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей", — сказал Овакимян.