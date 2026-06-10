"Сильная Армения" потребовала аннулировать итоги голосования на участке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования на участке 12/13 в городе Арташате.
- На указанном участке было обнаружено отсутствие бюллетеня партии "Национально-демократический полюс" (№ 8) после требования одного из избирателей.
ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков на выборах 7 июня, сообщил журналистам глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян.
"Есть одно обращение. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 (в городе Арташате. — Прим. ред.). Это тот участок, где примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии "Национально-демократический полюс"). Отсутствие бюллетеня обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей", — сказал Овакимян.
Во время голосования на парламентских выборах избирателям выдавали 18 бюллетеней — по числу участвующих в выборах политических сил. Избиратели голосовали, опуская в урну конверт с бюллетенем одной политической силы.
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