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"Сильная Армения" потребовала аннулировать итоги голосования на участке - РИА Новости, 10.06.2026
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11:40 10.06.2026 (обновлено: 15:03 10.06.2026)
"Сильная Армения" потребовала аннулировать итоги голосования на участке

"Сильная Армения" потребовала аннулировать итоги голосования на одном участке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования на участке 12/13 в городе Арташате.
  • На указанном участке было обнаружено отсутствие бюллетеня партии "Национально-демократический полюс" (№ 8) после требования одного из избирателей.
ЕРЕВАН, 10 июн — РИА Новости. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков на выборах 7 июня, сообщил журналистам глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян.
"Есть одно обращение. Блок "Сильная Армения" потребовал признать недействительным итоги на участке 12/13 (в городе Арташате. — Прим. ред.). Это тот участок, где примерно в 18:00 (17:00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии "Национально-демократический полюс"). Отсутствие бюллетеня обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей", — сказал Овакимян.
Во время голосования на парламентских выборах избирателям выдавали 18 бюллетеней — по числу участвующих в выборах политических сил. Избиратели голосовали, опуская в урну конверт с бюллетенем одной политической силы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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