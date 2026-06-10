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Партия "Сильная Армения" заявила о сотнях нарушений на выборах - РИА Новости, 10.06.2026
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15:11 10.06.2026
Партия "Сильная Армения" заявила о сотнях нарушений на выборах

В блоке Карапетяна указали на прописанных посторонних в домах избирателей

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Армении
Паспорт гражданина Армении - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Паспорт гражданина Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гоар Мелоян заявила о выявлении сотен случаев регистрации посторонних граждан по адресам избирателей во время парламентских выборов в Армении.
  • По ее словам, партия обратилась в МВД и службу миграции и гражданства, но ответа не получила из-за правовых актов, запрещающих обработку личных данных.
  • Оппозиция обвиняет власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Представитель предвыборного блока и партии "Сильная Армения" Гоар Мелоян заявила о сотнях выявленных случаев, когда в домах избирателей во время прошедших парламентских выборов были зарегистрированы посторонние граждане.
"В нашем распоряжении есть 846 адресов, где по одному адресу были зарегистрированы более 20 человек", - заявила Мелоян журналистам. По ее словам, по одному адресу было зарегистрировано 303 человека, по другому - 185 граждан.
"По сути, получается огромное количество граждан", - добавила Мелоян.
По ее словам, партия обратилась по этому вопросу в министерство внутренних дел и службу миграции и гражданства, но ответа не получила, так как чиновники сослались на правовые акты, запрещающие обработку личных данных.
"Нет никакого надлежащего объяснения, почему существует так много адресов, и почему по этим адресам зарегистрировано так много людей, и не вызывает ли это серьезного беспокойства, не требует ли расследований", - заявила Мелоян.
Она уточнила, что представители партии получили множество сигналов от граждан в день выборов о том, что по их адресам зарегистрированы незнакомые люди. "Более того, человек пошел голосовать и увидел, что эти незнакомые люди, добавленные по его адресу, уже расписались, то есть приняли участие в избирательном процессе", - сказала Мелоян.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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