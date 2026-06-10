Партия "Сильная Армения" заявила о сотнях нарушений на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Гоар Мелоян заявила о выявлении сотен случаев регистрации посторонних граждан по адресам избирателей во время парламентских выборов в Армении.

По ее словам, партия обратилась в МВД и службу миграции и гражданства, но ответа не получила из-за правовых актов, запрещающих обработку личных данных.

Оппозиция обвиняет власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Представитель предвыборного блока и партии "Сильная Армения" Гоар Мелоян заявила о сотнях выявленных случаев, когда в домах избирателей во время прошедших парламентских выборов были зарегистрированы посторонние граждане.

"В нашем распоряжении есть 846 адресов, где по одному адресу были зарегистрированы более 20 человек", - заявила Мелоян журналистам. По ее словам, по одному адресу было зарегистрировано 303 человека, по другому - 185 граждан.

"По сути, получается огромное количество граждан", - добавила Мелоян.

По ее словам, партия обратилась по этому вопросу в министерство внутренних дел и службу миграции и гражданства, но ответа не получила, так как чиновники сослались на правовые акты, запрещающие обработку личных данных.

"Нет никакого надлежащего объяснения, почему существует так много адресов, и почему по этим адресам зарегистрировано так много людей, и не вызывает ли это серьезного беспокойства, не требует ли расследований", - заявила Мелоян.

Она уточнила, что представители партии получили множество сигналов от граждан в день выборов о том, что по их адресам зарегистрированы незнакомые люди. "Более того, человек пошел голосовать и увидел, что эти незнакомые люди, добавленные по его адресу, уже расписались, то есть приняли участие в избирательном процессе", - сказала Мелоян.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.