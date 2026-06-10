Блок Карапетяна пока не обсуждал, стоит ли принимать депутатские мандаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блок "Сильная Армения" пока не обсуждал, стоит ли принимать депутатские мандаты по итогам прошедших парламентских выборов.
- Партия премьера Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
- Кроме партии Никола Пашиняна в парламент проходят еще две оппозиционные силы: блок "Сильная Армения" и альянс "Армения" экс-президента Кочаряна.
ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" пока не обсуждал, стоит ли принимать депутатские мандаты по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов, сообщила представитель политсилы Гоар Мелоян.
"По мандатам сейчас нет политического решения. Не было и обсуждений. Для принятия решения нужны окончательные итоги выборов", - заявила Мелоян.
В частности, по ее словам, в случае, если в парламент пройдет третья оппозиционная сила – партия "Процветающая Армения", - то изменится формат парламента, у правящей партии "Гражданский договор" не будет 3/5 мест в парламенте, следовательно она не сможет самостоятельно назначать своих кандидатов на ключевые должности, принимать или ратифицировать важнейшие законы и международные договоры.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.