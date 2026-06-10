Блок Карапетяна пока не обсуждал, стоит ли принимать депутатские мандаты

ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" пока не обсуждал, стоит ли принимать депутатские мандаты по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов, сообщила представитель политсилы Гоар Мелоян.

"По мандатам сейчас нет политического решения. Не было и обсуждений. Для принятия решения нужны окончательные итоги выборов", - заявила Мелоян.