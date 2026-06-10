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Более 26 млн рублей субсидий могут выделить предприятиям АПК Подмосковья - РИА Новости, 10.06.2026
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Твой бизнес
 
19:15 10.06.2026
Более 26 млн рублей субсидий могут выделить предприятиям АПК Подмосковья

Предприятия АПК Подмосковья подали заявки на получение более 26 млн рублей

© iStock.com / PROMT8Девушка считает на калькуляторе
Девушка считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает на калькуляторе
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья подали заявки на получение более 26 миллионов рублей субсидий на обучение специалистов, привлечение молодых кадров и развитие образовательной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В регионе завершена заявочная кампания на предоставление федеральной субсидии на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса в рамках проекта "Кадры в АПК", входящего в национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Сформирована заявка на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов с учетом потребностей отрасли.
"По итогам кампании предприятия агропромышленного комплекса региона подали заявки на получение более чем 26 миллионов рублей субсидий на обучение специалистов, привлечение молодых кадров и развитие образовательной инфраструктуры. Это отражает растущую потребность отрасли в современных компетенциях. Сегодня агросектор – высокотехнологичная сфера, и инвестиции в подготовку кадров напрямую связаны с ростом его эффективности и конкурентоспособности", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что средства предоставляются за счет федерального и регионального бюджета и охватывают ключевые направления кадрового развития АПК: компенсацию затрат на обучение сотрудников, организацию практики студентов с оплатой труда и проживания, модернизацию агротехнологических классов, а также стимулирующие выплаты учителям.
Такой комплекс мер формирует систему подготовки специалистов и соответствует трендам на цифровизацию и технологическое развитие отрасли.
В рамках заявочной кампании, которая прошла в прошлом году, на 2026 год было выделено 14 миллионов рублей. По итогам текущей кампании на 2027 год объем заявок составил почти 19 миллионов рублей. Обязательным условием остается софинансирование со стороны предприятий на уровне не менее 10%.
 
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