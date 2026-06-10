Более 26 млн рублей субсидий могут выделить предприятиям АПК Подмосковья

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья подали заявки на получение более 26 миллионов рублей субсидий на обучение специалистов, привлечение молодых кадров и развитие образовательной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе завершена заявочная кампания на предоставление федеральной субсидии на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса в рамках проекта "Кадры в АПК", входящего в национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Сформирована заявка на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов с учетом потребностей отрасли.

"По итогам кампании предприятия агропромышленного комплекса региона подали заявки на получение более чем 26 миллионов рублей субсидий на обучение специалистов, привлечение молодых кадров и развитие образовательной инфраструктуры. Это отражает растущую потребность отрасли в современных компетенциях. Сегодня агросектор – высокотехнологичная сфера, и инвестиции в подготовку кадров напрямую связаны с ростом его эффективности и конкурентоспособности", – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин, его слова приводит пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что средства предоставляются за счет федерального и регионального бюджета и охватывают ключевые направления кадрового развития АПК: компенсацию затрат на обучение сотрудников, организацию практики студентов с оплатой труда и проживания, модернизацию агротехнологических классов, а также стимулирующие выплаты учителям.

Такой комплекс мер формирует систему подготовки специалистов и соответствует трендам на цифровизацию и технологическое развитие отрасли.