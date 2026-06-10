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Аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год - РИА Новости, 10.06.2026
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17:41 10.06.2026 (обновлено: 17:42 10.06.2026)
Аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год

Аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3 процента

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3%, сохранив прогнозы по средней ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 14,1% годовых.
  • Прогноз по росту ВВП России на 2026 год понижен до 0,7%.
  • Аналитики ожидают более крепкий рубль по сравнению с апрельским опросом: прогноз на 2026 год — 78,1 рубля за доллар.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Опрошенные Банком России аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3%, сохранили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 14,1% годовых, прогноз по росту ВВП России понизили до 0,7%, говорится в материалах регулятора.
"Аналитики снизили прогноз (по инфляции - ред.) на 2026 год до 5,3% (-0,2 п.п. к апрельскому опросу). Прогнозы на последующие годы не изменились - аналитики ожидают, что инфляция замедлится до 4,4% в 2027 году, вернется к 4% в 2028 году и останется вблизи цели далее", - сообщает ЦБ.
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"Ключевая ставка: прогнозы почти не изменились – 14,1% годовых в 2026 году, 10,6% годовых (-0,1 п.п.) в 2027 году и 9,0% годовых в 2028 году. Прогноз на конец горизонта – 8,1% годовых", - говорится в материале.
Отмечается, что это почти соответствует медианной оценке нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых).
Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков, составит 8,7% (+0,2 п.п.) в 2026 году, 6,1% (-0,1 п.п.) в 2027 году, 5,0% в 2028 году и 4,2% в 2029 году.
Аналитики понизили прогноз роста ВВП в 2026 году на 0,3 процентного пункта, до 0,7%. Прогнозы роста на последующие годы без существенных изменений – 1,5% в 2027 году, 1,7% (-0,1 п.п.) в 2028 году и 1,8% в 2029 году.
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Прогнозы по уровню безработицы не изменились. "Аналитики ожидают, что средняя безработица составит 2,3% в 2026 году, вырастет до 2,5% в 2027 году, до 2,6% в 2028 году и до 2,7% в 2029 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%)", - сказано там.
При этом аналитики ожидают более крепкий рубль, чем в апрельском опросе, на всем горизонте. Прогноз на 2026 год – 78,1 рубля за доллар, на 2027 год – 86,2 рубля, на 2028 год – 94,3 рубля за доллар (рубль крепче на 2,1–3,8% по сравнению с апрельским опросом). Прогноз на конец горизонта – 97,8 рубля за доллар.
Прогноз цены нефти для налогообложения на 2026 год повышен до 70 долларов за баррель. "Аналитики ожидают, что цена снизится до 60 долларов за баррель в 2027 году, до 59 долларов за баррель в 2028 году и составит 57 долларов за баррель к концу горизонта", - сказано там.
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