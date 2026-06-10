Краткий пересказ от РИА ИИ Аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3%, сохранив прогнозы по средней ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 14,1% годовых.

Прогноз по росту ВВП России на 2026 год понижен до 0,7%.

Аналитики ожидают более крепкий рубль по сравнению с апрельским опросом: прогноз на 2026 год — 78,1 рубля за доллар.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Опрошенные Банком России аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3%, сохранили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 14,1% годовых, прогноз по росту ВВП России понизили до 0,7%, говорится в Опрошенные Банком России аналитики снизили прогноз по инфляции на 2026 год до 5,3%, сохранили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 14,1% годовых, прогноз по росту ВВП России понизили до 0,7%, говорится в материалах регулятора.

"Аналитики снизили прогноз (по инфляции - ред.) на 2026 год до 5,3% (-0,2 п.п. к апрельскому опросу). Прогнозы на последующие годы не изменились - аналитики ожидают, что инфляция замедлится до 4,4% в 2027 году, вернется к 4% в 2028 году и останется вблизи цели далее", - сообщает ЦБ

"Ключевая ставка: прогнозы почти не изменились – 14,1% годовых в 2026 году, 10,6% годовых (-0,1 п.п.) в 2027 году и 9,0% годовых в 2028 году. Прогноз на конец горизонта – 8,1% годовых", - говорится в материале.

Отмечается, что это почти соответствует медианной оценке нейтральной ключевой ставки (8,0% годовых).

Реальная ключевая ставка, рассчитанная из прогнозов аналитиков, составит 8,7% (+0,2 п.п.) в 2026 году, 6,1% (-0,1 п.п.) в 2027 году, 5,0% в 2028 году и 4,2% в 2029 году.

Аналитики понизили прогноз роста ВВП в 2026 году на 0,3 процентного пункта, до 0,7%. Прогнозы роста на последующие годы без существенных изменений – 1,5% в 2027 году, 1,7% (-0,1 п.п.) в 2028 году и 1,8% в 2029 году.

Прогнозы по уровню безработицы не изменились. "Аналитики ожидают, что средняя безработица составит 2,3% в 2026 году, вырастет до 2,5% в 2027 году, до 2,6% в 2028 году и до 2,7% в 2029 году, оставаясь значительно ниже значений 2021 года (4,8%) и 2023 года (3,2%)", - сказано там.

При этом аналитики ожидают более крепкий рубль, чем в апрельском опросе, на всем горизонте. Прогноз на 2026 год – 78,1 рубля за доллар, на 2027 год – 86,2 рубля, на 2028 год – 94,3 рубля за доллар (рубль крепче на 2,1–3,8% по сравнению с апрельским опросом). Прогноз на конец горизонта – 97,8 рубля за доллар.