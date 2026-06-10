В Афганистане заявили о 11 погибших детях из-за пакистанского обстрела

Отношения между двумя странами обострились в октябре прошлого года. Тогда пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, а Минобороны Афганистана объявило об "операции возмездия". Стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.