В Афганистане заявили о 11 погибших детях из-за пакистанского обстрела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана.
- По данным Кабула, в результате погибли 13 человек, в том числе 11 детей.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана, погибли 13 человек, включая 11 детей, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид.
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"Прошлой ночью пакистанская армия вновь нарушила воздушное пространство Афганистана и разбомбила дома мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате этих атак погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина, а еще 14 женщин и детей получили ранения. Мы решительно осуждаем это гуманитарное преступление и акт агрессии", — написал он в соцсети X.
Отношения между двумя странами обострились в октябре прошлого года. Тогда пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, а Минобороны Афганистана объявило об "операции возмездия". Стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
В конце февраля Афганистан начал операцию вдоль всей линии Дюранда в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Исламабад, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.