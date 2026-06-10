Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане заявили о 11 погибших детях из-за пакистанского обстрела - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 10.06.2026 (обновлено: 05:36 10.06.2026)
В Афганистане заявили о 11 погибших детях из-за пакистанского обстрела

Афганские власти заявили об ударе со стороны Пакистана по трем провинциям

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана.
  • По данным Кабула, в результате погибли 13 человек, в том числе 11 детей.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана, погибли 13 человек, включая 11 детей, заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид.
«
"Прошлой ночью пакистанская армия вновь нарушила воздушное пространство Афганистана и разбомбила дома мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате этих атак погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина, а еще 14 женщин и детей получили ранения. Мы решительно осуждаем это гуманитарное преступление и акт агрессии", — написал он в соцсети X.
Отношения между двумя странами обострились в октябре прошлого года. Тогда пакистанские ВВС нанесли удары по Кабулу, а Минобороны Афганистана объявило об "операции возмездия". Стороны обменивались авиаударами в течение недели, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
В конце февраля Афганистан начал операцию вдоль всей линии Дюранда в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Исламабад, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, и объявил о начале открытой войны с талибами.
Афганистан, провинция Кунар - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Пакистанская артиллерия обстреляла афганскую провинцию Кунар, есть жертвы
4 мая, 18:37
 
В миреПакистанАфганистанЗабиулла МуджахидКунар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала