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"Аэрофлот" запустит в бизнес-классе гастрономический проект ко Дню России - РИА Новости, 10.06.2026
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12:04 10.06.2026
"Аэрофлот" запустит в бизнес-классе гастрономический проект ко Дню России

"Аэрофлот" предложит локальные российские блюда в бизнес-классе ко Дню России

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" предложит локальные российские блюда в бизнес-классе на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани, специальный гастрономический проект приурочен ко Дню России и продлится с 12 июня по 12 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Цель проекта — познакомить пассажиров с кулинарными особенностями и традициями разных регионов страны. Путешественникам бизнес-класса предложат десерты и выпечку, характерные для конкретных городов и территорий России", – говорится в сообщении.
К примеру, на рейсах из Красноярска пассажирам предложат грильяж из кедровых орехов, отражающий гастрономические традиции Сибири и представляющий локальные продукты региона. На рейсах из Перми — пирожок "Посикунчик", одна из самых узнаваемых кулинарных достопримечательностей Пермского края. А на рейсах из Екатеринбурга будет шаньга с картофелем, традиционная уральская выпечка.
Кроме того, на рейсах из Якутска пассажирам предложат десерт "Кёрчэх" на основе взбитых сливок с натуральными ягодами, а также пирожок "Сандалы" с брусникой, собранной в лесах Якутии. А на рейсах из Казани — чак-чак.
В пресс-службе добавили, что блюда локальной кухни России на борту не просто расширят гастрономический кругозор пассажиров, но и вдохновят на новые путешествия по стране.
 
АэрофлотКрасноярскЯкутскКазаньПермь
 
 
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