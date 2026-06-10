"Аэрофлот" запустит в бизнес-классе гастрономический проект ко Дню России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" предложит локальные российские блюда в бизнес-классе на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани, специальный гастрономический проект приурочен ко Дню России и продлится с 12 июня по 12 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Цель проекта — познакомить пассажиров с кулинарными особенностями и традициями разных регионов страны. Путешественникам бизнес-класса предложат десерты и выпечку, характерные для конкретных городов и территорий России", – говорится в сообщении.

К примеру, на рейсах из Красноярска пассажирам предложат грильяж из кедровых орехов, отражающий гастрономические традиции Сибири и представляющий локальные продукты региона. На рейсах из Перми — пирожок "Посикунчик", одна из самых узнаваемых кулинарных достопримечательностей Пермского края. А на рейсах из Екатеринбурга будет шаньга с картофелем, традиционная уральская выпечка.

Кроме того, на рейсах из Якутска пассажирам предложат десерт "Кёрчэх" на основе взбитых сливок с натуральными ягодами, а также пирожок "Сандалы" с брусникой, собранной в лесах Якутии. А на рейсах из Казани — чак-чак.