Глава Адыгеи провел встречу с представителями МИД РФ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Доме правительства Республики Адыгея состоялась рабочая встреча главы региона Мурата Кумпилова с представителями министерства иностранных дел России, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Встреча прошла с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Кошкиным, замдиректора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Кириллом Сапоженковым. На встрече также присутствовали руководитель администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея Владимир Свеженец, руководитель территориального органа – представитель МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова, советник представительства МИД РФ в Краснодаре Игорь Терзиян.

Стороны обсудили аспекты взаимодействия региона с министерством иностранных дел РФ в вопросах международного торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и социально-культурного сотрудничества.

"По всем ключевым направлениям деятельности у нас налажена совместная работа с представительством МИД России в Краснодаре. Дипломатические сотрудники оперативно реагируют на наши запросы, помогают в организации бизнес-миссий делегаций Адыгеи за рубеж и реверсных визитов, сопровождают все процессы международных коммуникаций", – сказал Кумпилов.

Руководитель региона напомнил, что при поддержке МИД выстроены контакты с адыгскими диаспорами в ряде стран. Во взаимодействии с дипломатическим корпусом развивается международный экспорт, реализуются культурно-просветительские, научные и другие проекты, привлекаются иностранные инвестиции в экономику республики.