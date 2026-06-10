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Глава Адыгеи провел встречу с представителями МИД РФ - РИА Новости, 10.06.2026
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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
16:32 10.06.2026
Глава Адыгеи провел встречу с представителями МИД РФ

Глава Республики Адыгея Кумпилов провел встречу с представителями МИД России

© Фото : Официальный сайт органов власти Республики АдыгеяМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея
Мурат Кумпилов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Доме правительства Республики Адыгея состоялась рабочая встреча главы региона Мурата Кумпилова с представителями министерства иностранных дел России, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Встреча прошла с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Кошкиным, замдиректора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Кириллом Сапоженковым. На встрече также присутствовали руководитель администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея Владимир Свеженец, руководитель территориального органа – представитель МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова, советник представительства МИД РФ в Краснодаре Игорь Терзиян.
Стороны обсудили аспекты взаимодействия региона с министерством иностранных дел РФ в вопросах международного торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и социально-культурного сотрудничества.
"По всем ключевым направлениям деятельности у нас налажена совместная работа с представительством МИД России в Краснодаре. Дипломатические сотрудники оперативно реагируют на наши запросы, помогают в организации бизнес-миссий делегаций Адыгеи за рубеж и реверсных визитов, сопровождают все процессы международных коммуникаций", – сказал Кумпилов.
Руководитель региона напомнил, что при поддержке МИД выстроены контакты с адыгскими диаспорами в ряде стран. Во взаимодействии с дипломатическим корпусом развивается международный экспорт, реализуются культурно-просветительские, научные и другие проекты, привлекаются иностранные инвестиции в экономику республики.
В завершение встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития международных связей с учетом потенциала региона в туризме, экономике, сельском хозяйстве, других отраслях.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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