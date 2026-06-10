Адвокатам напомнили о недопустимости публикации фото роскоши

Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокатской палатой Москвы подготовлена памятка с требованиями к публикации адвокатами информации в сети.

Адвокатам запрещено использовать изображения, демонстрирующие агрессию, неприязнь, нетерпимость, роскошь, превосходство над окружающими и другие недопустимые вещи.

Памятка предостерегает от обещаний гарантировать успех в суде, сравнения себя с другими адвокатами и намеков на наличие неформальных связей.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Адвокатам недопустимо выкладывать в сети при информировании о своей деятельности изображений, демонстрирующих роскошь и превосходство над окружающими, говорится в памятке Совета Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости.

В ней указано, что адвокат вправе использовать при информировании в сети о своей деятельности фотографии или иные изображения с соблюдением делового стиля и профессионально-этических требований. Недопустимы изображения, демонстрирующие агрессию, неприязнь, нетерпимость, роскошь, превосходство над окружающими, политические или сексуальные предпочтения, а также наличие неформальных отношений с должностными лицами, подчеркивается в ней.

Кроме того, недопустимо гарантировать успех в суде, обещать компенсацию в случае проигрыша, сравнивать себя с другими адвокатами, если это не касается официальных рейтингов. Нельзя также излишне подчеркивать предыдущую работу в правоохранительных органах или судейском корпусе, намекать на наличие неформальных связей, сообщается в памятке.