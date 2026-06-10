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Адвокатам напомнили о недопустимости публикации фото роскоши - РИА Новости, 10.06.2026
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22:07 10.06.2026
Адвокатам напомнили о недопустимости публикации фото роскоши

РИА Новости: адвокатам напомнили о недопустимости публикации в сети фото роскоши

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокатской палатой Москвы подготовлена памятка с требованиями к публикации адвокатами информации в сети.
  • Адвокатам запрещено использовать изображения, демонстрирующие агрессию, неприязнь, нетерпимость, роскошь, превосходство над окружающими и другие недопустимые вещи.
  • Памятка предостерегает от обещаний гарантировать успех в суде, сравнения себя с другими адвокатами и намеков на наличие неформальных связей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Адвокатам недопустимо выкладывать в сети при информировании о своей деятельности изображений, демонстрирующих роскошь и превосходство над окружающими, говорится в памятке Совета Адвокатской палаты Москвы, с которой ознакомилось РИА Новости.
В ней указано, что адвокат вправе использовать при информировании в сети о своей деятельности фотографии или иные изображения с соблюдением делового стиля и профессионально-этических требований. Недопустимы изображения, демонстрирующие агрессию, неприязнь, нетерпимость, роскошь, превосходство над окружающими, политические или сексуальные предпочтения, а также наличие неформальных отношений с должностными лицами, подчеркивается в ней.
Кроме того, недопустимо гарантировать успех в суде, обещать компенсацию в случае проигрыша, сравнивать себя с другими адвокатами, если это не касается официальных рейтингов. Нельзя также излишне подчеркивать предыдущую работу в правоохранительных органах или судейском корпусе, намекать на наличие неформальных связей, сообщается в памятке.
Документ был подготовлен рабочей группой Комиссии по защите прав адвокатов и утвержден Советом Адвокатской палаты Москвы.
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